Gobierno exige esclarecer causa de incendio con cinco víctimas mortales en Hanoi

Hanoi (VNA) - El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, pidió hoy investigar con prontitud la causa de un incendio ocurrido en la madrugada del 16 de septiembre en una vivienda de la calle Thuy Khue, en el barrio de Tay Ho, Hanoi, que dejó cinco muertos.

El viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, firmó el despacho 65/CD-TTg de la Oficina del Gobierno, transmitiendo esta orden al Ministerio de Seguridad Pública, al Comité Popular de Hanoi y a los comités populares de las localidades.

Según el documento, el incendio se declaró alrededor de la 1:50 horas y causó graves consecuencias.

En nombre del Gobierno y del primer ministro, Pham Gia Tuc expresó sus profundas condolencias a las familias de las víctimas y pidió al Comité Popular de Hanoi instruir a las autoridades para visitarlas y brindarles apoyo, facilitando las condiciones necesarias para que puedan estabilizar sus vidas lo antes posible.

También instó a las autoridades municipales a coordinarse con el Ministerio de Seguridad Pública para esclarecer las causas y responsabilidades de las organizaciones e individuos pertinentes y sancionar estrictamente las infracciones conforme a la normativa vigente.

El documento señala que, pese a los esfuerzos de las autoridades y sectores de todos los niveles, con la Seguridad Pública Popular como fuerza fundamental, continúan registrándose incendios con graves pérdidas humanas y materiales en distintas localidades del país.

Por ello, el Ministerio de Seguridad Pública y los comités populares de las provincias y ciudades deben seguir aplicando rigurosamente las directrices y normativas sobre prevención y extinción de incendios, así como búsqueda y rescate. También deben intensificar la comunicación y educación jurídica, reforzar la capacitación en prevención, extinción y rescate, y combinar estas acciones con labores de inspección y orientación.

La prevención de incendios debe convertirse en parte de la cultura ciudadana y la extinción de fuegos en una habilidad práctica, además de una responsabilidad legal y un deber hacia la comunidad.

Las autoridades deben abordar de inmediato la negligencia y el incumplimiento de las normas de seguridad contra incendios y explosiones, y sancionar estrictamente las infracciones que provoquen consecuencias graves./.

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