Sociedad

Gobierno exige esclarecer causa de incendio con cinco víctimas mortales en Hanoi

El primer ministro Le Minh Hung ordenó investigar las causas y responsabilidades por un incendio ocurrido en Hanoi que dejó cinco muertos

El incendio causó graves consecuencias (Fuente: VNA)
El incendio causó graves consecuencias (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, pidió hoy investigar con prontitud la causa de un incendio ocurrido en la madrugada del 16 de septiembre en una vivienda de la calle Thuy Khue, en el barrio de Tay Ho, Hanoi, que dejó cinco muertos.

El viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, firmó el despacho 65/CD-TTg de la Oficina del Gobierno, transmitiendo esta orden al Ministerio de Seguridad Pública, al Comité Popular de Hanoi y a los comités populares de las localidades.

Según el documento, el incendio se declaró alrededor de la 1:50 horas y causó graves consecuencias.

En nombre del Gobierno y del primer ministro, Pham Gia Tuc expresó sus profundas condolencias a las familias de las víctimas y pidió al Comité Popular de Hanoi instruir a las autoridades para visitarlas y brindarles apoyo, facilitando las condiciones necesarias para que puedan estabilizar sus vidas lo antes posible.

También instó a las autoridades municipales a coordinarse con el Ministerio de Seguridad Pública para esclarecer las causas y responsabilidades de las organizaciones e individuos pertinentes y sancionar estrictamente las infracciones conforme a la normativa vigente.

El documento señala que, pese a los esfuerzos de las autoridades y sectores de todos los niveles, con la Seguridad Pública Popular como fuerza fundamental, continúan registrándose incendios con graves pérdidas humanas y materiales en distintas localidades del país.

Por ello, el Ministerio de Seguridad Pública y los comités populares de las provincias y ciudades deben seguir aplicando rigurosamente las directrices y normativas sobre prevención y extinción de incendios, así como búsqueda y rescate. También deben intensificar la comunicación y educación jurídica, reforzar la capacitación en prevención, extinción y rescate, y combinar estas acciones con labores de inspección y orientación.

La prevención de incendios debe convertirse en parte de la cultura ciudadana y la extinción de fuegos en una habilidad práctica, además de una responsabilidad legal y un deber hacia la comunidad.

Las autoridades deben abordar de inmediato la negligencia y el incumplimiento de las normas de seguridad contra incendios y explosiones, y sancionar estrictamente las infracciones que provoquen consecuencias graves./.

VNA
#Hanoi #incendio #Le Minh Hung
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Lai Chau transforma su potencial en oportunidades

Lai Chau transforma su potencial en oportunidades

Lai Chau, en el noroeste de Vietnam, abre nuevas oportunidades de inversión gracias a su potencial en agricultura de alta tecnología, silvicultura, turismo y recursos naturales. La provincia ha anunciado 118 proyectos en busca de inversión y apuesta por un entorno empresarial más abierto y sostenible.

Doan Duc Hao, director del Departamento de Asuntos de la Juventud e Igualdad de Género del Ministerio del Interior. (Foto: VNA)

Vietnam y Corea del Sur promueven cooperación y papel de la juventud

En el marco de un memorando de entendimiento sobre el intercambio de experiencias y de jóvenes entre el Ministerio del Interior y la Fundación Corea (KF), una delegación de 16 jóvenes funcionarios públicos surcoreanos, procedentes de ministerios y organismos centrales, así como de administraciones locales, visitó y realizó hoy en Hanoi una sesión de trabajo con la cartera.