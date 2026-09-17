Da Nang establece cuatro zonas aéreas para vehículos aéreos no tripulados

Da Nang, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la ciudad de Da Nang estableció cuatro zonas aéreas destinadas a las actividades de organizaciones, asociaciones y clubes que poseen y utilizan vehículos aéreos no tripulados, informó hoy la Oficina del Comité Popular municipal.



Según la Decisión No. 4167/QD-UBND, las zonas están delimitadas mediante el sistema de coordenadas WGS-84. Todas las operaciones de aeronaves no tripuladas y otros vehículos aéreos, incluidos los vuelos de prueba para desarrollar la economía de baja altitud, deberán contar con la autorización correspondiente y cumplir las condiciones establecidas en el permiso, garantizando la seguridad en el aire y en tierra.



El Comité Popular municipal encargó al Mando Militar de Da Nang coordinarse con la Policía y las unidades y localidades pertinentes para determinar y publicar las coordenadas detalladas de las cuatro zonas en el Portal de Información Electrónica de la ciudad, además de autorizar, gestionar, supervisar e inspeccionar las operaciones aéreas.

Zona 3, según la Decisión N.º 4167/QD-UBND sobre el establecimiento de 4 zonas de espacio aéreo para dar servicio a las actividades de organizaciones, asociaciones y clubes que poseen y utilizan vehículos aéreos no tripulados en la zona. (Foto: VNA)



Por razones de defensa, seguridad o seguridad social, el Mando Militar podrá restringir o prohibir temporalmente los vuelos en una o varias zonas.



La Policía municipal se encargará del registro de los vehículos aéreos y de coordinar las inspecciones relacionadas con la seguridad de la información y la protección de secretos de Estado. El Departamento de Ciencia y Tecnología asesorará sobre los ensayos de entrega mediante drones y el desarrollo de la economía de baja altitud.



Los demás departamentos y organismos competentes, junto con las autoridades locales, coordinarán la gestión de las actividades deportivas y recreativas, la revisión de las alturas libres de obstáculos, el control del mercado de equipos y la habilitación de zonas seguras para el despegue y aterrizaje.



Las organizaciones, asociaciones, clubes y operadores deberán cumplir las normas sobre defensa, seguridad aérea, orden y seguridad social e interés público, así como las instrucciones de los organismos especializados, y asumir la responsabilidad por la seguridad de las operaciones./.