Economía

WorldFood Moscow abre nuevas oportunidades para productos vietnamitas

Unas 30 empresas vietnamitas presentan alimentos y bebidas en WorldFood Moscow 2026 para promocionar sus productos y ampliar oportunidades comerciales en Rusia.

Los visitantes aprenden sobre productos de marcas vietnamitas en la exposición. (Foto: VNA)
Los visitantes aprenden sobre productos de marcas vietnamitas en la exposición. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Un total de 30 empresas vietnamitas participan en la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas WorldFood Moscow 2026, que se celebra del 15 al 18 de septiembre en Moscú, con un espacio de más de 400 metros cuadrados para promocionar sus productos y buscar nuevas oportunidades comerciales en Rusia.

Organizado anualmente desde 1991, WorldFood Moscow es una de las principales ferias especializadas en alimentos y bebidas de Rusia y reúne a productores, importadores, distribuidores y socios comerciales internacionales.

Las empresas vietnamitas presentan productos con potencial exportador, como arroz, café, pimienta, anacardos, confitería y alimentos procesados. Desde la inauguración, los pabellones vietnamitas han atraído a numerosos visitantes interesados en conocer estos productos.

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El consejero comercial Duong Hoang Minh ayuda a las empresas vietnamitas a conectar con socios rusos en la exposición. (Foto: VNA)


En la ceremonia inaugural, el subdirector de la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, Bui Quang Hung, destacó que la feria constituye una plataforma para que las empresas vietnamitas promocionen sus productos y establezcan contactos con importadores y distribuidores rusos y otros socios internacionales.

Por su parte, Maksim Shilov valoró los tradicionales lazos de amistad y la cooperación entre Rusia y Vietnam, y expresó su confianza en que WorldFood Moscow contribuya a fortalecer el comercio bilateral.

Los intercambios comerciales entre ambos países mantienen una tendencia positiva. Vietnam es actualmente el mayor socio comercial de Rusia dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Según la Aduana de Vietnam, el comercio bilateral creció a un ritmo medio anual de alrededor del 10,8% entre 2016 y 2024, al pasar de 2,74 mil millones de dólares a 4,58 mil millones de dólares.

En 2025, el intercambio alcanzó 4,77 mil millones de dólares y, en los primeros siete meses de 2026, llegó a 3,24 mil millones, un aumento del 12% interanual.

El aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (EAEU), junto con los esfuerzos para superar las dificultades y facilitar los mecanismos de pago bilaterales, ofrece condiciones para que las empresas reduzcan costos y amplíen sus vínculos comerciales.

En este contexto, productos agrícolas y acuícolas vietnamitas como café, anacardos, pimienta, arroz y alimentos procesados están ganando presencia en el mercado ruso y respondiendo a la demanda de los consumidores y las redes de distribución.

Durante la visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, del 7 al 9 de septiembre, ambos países fijaron el objetivo de elevar el comercio bilateral a 15 mil millones de dólares, creando una base económica, comercial y de inversión más equilibrada y sostenible.

La participación en WorldFood Moscow constituye así una oportunidad para que las empresas vietnamitas conozcan mejor la demanda del mercado ruso, amplíen sus redes de socios y aprovechen las ventajas del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y EAEU para aumentar sus exportaciones./.

VNA
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