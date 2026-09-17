Diplomacia popular fortalece la amistad entre Vietnam y Filipinas

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh (HUFO) celebró un acto con motivo del 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Filipinas (1976-2026), destacando la amistad y los intercambios entre los pueblos de ambos países.



En el acto, efectuado la víspera, la presidenta de la HUFO, Ha Thanh, destacó que, desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas el 12 de julio de 1976, los vínculos bilaterales se han desarrollado de manera amplia y sustantiva, sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y los intereses compartidos.

Ha Thanh, presidenta de la HUFO, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Señaló que los intercambios culturales, educativos, académicos y juveniles, así como las actividades de amistad y conexión comunitaria, han contribuido a fortalecer el entendimiento, la confianza y los lazos entre los pueblos vietnamita y filipino.



Para Ciudad Ho Chi Minh, el fortalecimiento de las relaciones con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), incluido Filipinas, reviste especial importancia. La urbe valora las contribuciones de las comunidades empresariales, expertos, estudiantes y ciudadanos de los países de la región que viven y trabajan en ella.



En este proceso, la HUFO destacó el papel de la Asociación de Amistad Vietnam-Sudeste Asiático de Ciudad Ho Chi Minh (VAFA) en la organización de actividades de intercambio popular, contribuyendo a estrechar los vínculos entre la ciudad y los países de la ASEAN.



Por su parte, la cónsul general de Filipinas en Ciudad Ho Chi Minh, Querobine D. Laccay, afirmó que las relaciones entre Vietnam y Filipinas se han fortalecido durante las últimas cinco décadas gracias a la confianza mutua. Vietnam, señaló, se ha convertido en uno de los socios más cercanos de Manila en materia de cooperación marítima.

Querobine D. Laccay, cónsul general de Filipinas en Ciudad Ho Chi Minh, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

En el ámbito económico, el comercio bilateral ya superó los 10 mil millones de dólares, mientras Vietnam ocupa actualmente el undécimo puesto entre los mayores socios comerciales de Filipinas.



La diplomática también destacó las contribuciones de la comunidad filipina en Ciudad Ho Chi Minh en sectores como educación, salud, negocios e industrias creativas, y expresó el interés de su país en ampliar la cooperación cultural y turística con la ciudad.



Asimismo, agradeció a la VAFA por sus actividades de diplomacia entre los pueblos, que contribuyen a consolidar la amistad y la cooperación entre Ciudad Ho Chi Minh y Filipinas en particular, y entre ambos países en general.



La ceremonia se desarrolló en un ambiente de amistad, con actuaciones de música y danza tradicionales de artistas vietnamitas y filipinos, además de una recepción de té que puso de relieve la cultura del té de Vietnam./.