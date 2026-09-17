Líder vietnamita pronunciará un discurso importante en 81ª Asamblea General de ONU, según portavoz

Hanoi (VNA) El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, pronuciará un discurso importante en el Debate General de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), informó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, en la rueda de prensa ordinaria de la Cancillería efectuada hoy en esta capital.



Según la vocera, el máximo dirigente vietnamita sostendrá encuentros con dirigentes de países y socios, así como organizaciones internacionale y se reunirá con líderes del Gobierno y del Parlamento de Estados Unidos.



Durante su visita de Estado a Canadá, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, se reunirá con la gobernadora general, Louise Arbour, sostendrá conversaciones con el primer ministro, Mark Carney, tendrá encuentros con la dirigencia del Parlamento canadiense y participará en otras actividades bilaterales relevantes.



El viajer del líder tendrá lugar del 20 al 25 de este mes, precisó.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang. (Fuente: VNA)

La portavoz recordó que, desde que Vietnam ingresó en la ONU en 1977, la relación Vietnam–ONU se ha fortalecido y desarrollado de manera constante en muchos ámbitos, desde la promoción del desarrollo sostenible hasta el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como la respuesta a los desafíos globales.



Reiteró que Vietnam ha formulado propuestas de manera proactiva y ha realizado contribuciones prácticas a los esfuerzos comunes; además, ha participado activamente asumiendo diversas responsabilidades en importantes órganos y foros de la ONU, lo que ha merecido una alta valoración de la comunidad internacional. Vietnam continúa, asimismo, postulándose para integrarse como miembro y desempeñar funciones clave en mecanismos de la ONU.



En cuanto a la relación de Asociación Estratégica Integral Vietnam–Estados Unidos, señaló que mantiene una tendencia positiva. La cooperación político-diplomática sigue reforzándose mediante intercambios y contactos en diferentes niveles. Las relaciones en economía, comercio e inversión continúan registrando un crecimiento.



La cooperación en seguridad y defensa ha logrado numerosos resultados positivos, en particular en el ámbito de la superación de las consecuencias de la guerra. La cooperación en ciencia y tecnología se amplía hacia campos de alta tecnología, como semiconductores, inteligencia artificial y energía nuclear, entre otros, y en la formación de recursos humanos de alta calidad. Estados Unidos concede importancia al papel de Vietnam y a la coordinación con el país en la gestión de los asuntos regionales y globales.



Respecto a la relación Vietnam–Canadá, indicó que la Asociación Integral mantiene un desarrollo estable y sustancial, y aún existen amplias posibilidades para avanzar. Canadá da prioridad al desarrollo de energía, minerales estratégicos, inteligencia artificial y agricultura de alta tecnología, mientras Vietnam impulsa la modernización industrial, el desarrollo de la economía digital y la economía verde. La coincidencia en las necesidades y orientaciones de desarrollo crea ventajas para que ambos países eleven sus vínculos a un nivel superior./.