Vietnam y China impulsan una cooperación sustantiva y eficaz

Guangxi, China (VNA) - Vietnam y China acordaron hoy fortalecer la cooperación bilateral, concretar con prontitud los entendimientos comunes y acuerdos alcanzados por sus altos dirigentes y promover avances sustantivos en diversos ámbitos, durante las conversaciones entre el viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, y su homólogo chino, Ding Xuexiang.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la participación de Pham Gia Tuc en la XXIII Feria China-ASEAN (CAEXPO) y la XXIII Cumbre de Comercio e Inversión China-ASEAN (CABIS), en la ciudad china de Nanning.

Durante las conversaciones, ambas partes acordaron coordinar la organización de visitas e intercambios de alto nivel y reforzar la cooperación en defensa y seguridad, comercio, infraestructura, ciencia y tecnología, formación de recursos humanos e interconexión eléctrica.

El viceprimer ministro Pham Gia Tuc propuso facilitar las exportaciones de productos agrícolas vietnamitas a China, fortalecer la cooperación en cuarentena y firmar pronto un memorando de entendimiento para designar a Vietnam como país invitado de honor de la iniciativa “Compartir el gran mercado - Exportar a China” en 2027.

En materia de conectividad, instó a acelerar la cooperación ferroviaria, garantizar el avance de las líneas de ancho estándar entre ambos países y aumentar la explotación de las rutas ferroviarias internacionales de transporte combinado hacia terceros mercados. También pidió acelerar la construcción de zonas de cooperación económica transfronteriza y la implementación de puertas fronterizas inteligentes.

Asimismo, propuso fortalecer la interconexión eléctrica, resolver las dificultades de determinados proyectos y acelerar los proyectos de asistencia de China a Vietnam.

Por su parte, Ding Xuexiang afirmó que China está dispuesta a seguir de cerca los entendimientos comunes alcanzados por los altos dirigentes, promover proyectos de cooperación sustantiva y acelerar la construcción de líneas ferroviarias de ancho estándar que conecten ambos países y con la red ferroviaria China-Europa, además de construir conjuntamente cadenas estables de suministro y producción.

También abogó por impulsar el modelo de puertas fronterizas inteligentes y las zonas de cooperación económica transfronteriza. Señaló que China acoge con satisfacción la participación de Vietnam en la iniciativa “Compartir el gran mercado - Exportar a China” y está dispuesta a aumentar las importaciones de productos agrícolas vietnamitas de alta calidad.

El Gobierno chino, añadió, apoya que empresas con capacidad incrementen sus inversiones de calidad en Vietnam y está dispuesto a ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, formación de recursos humanos de alta calidad e interconexión eléctrica.

Ambas partes acordaron además fortalecer la coordinación en los foros multilaterales, organizar eficazmente los Años del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 y 2027, implementar los programas de intercambio entre los pueblos y las actividades del Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027.

También mantuvieron un intercambio franco y directo sobre la gestión y solución adecuada de las diferencias, contribuyendo al mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales.

Previamente, el vicepremier Pham Gia Tuc recibió a Chen Gang, secretario del Comité del Partido de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, así como a dirigentes de importantes grupos empresariales chinos, entre ellos Huawei, China Communications Construction Company (CCCC) y China Energy Engineering Corporation (CEEC)./.

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