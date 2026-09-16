Rey y Reina de Tailandia concluyen su visita de Estado a Vietnam

Hanoi (VNA) - El Rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la Reina Suthida Bajrasudhabimalalakshana partieron hoy de Hanoi, concluyendo su visita de Estado a Vietnam, realizada del 14 al 16 de septiembre por invitación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa.

Durante la visita, los monarcas depositaron ofrendas florales y rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo, además de rendir tributo en el Monumento a los Héroes y Mártires, en la calle Bac Son, Hanoi.

La visita constituye un hito en las tradicionales relaciones de amistad entre Vietnam y Tailandia, especialmente tras la elevación de los vínculos bilaterales a una Asociación Estratégica Integral en 2025.

El 15 de septiembre, el secretario general y presidente To Lam y su esposa, Ngo Phuong Ly, presidieron en la Casa de la Asamblea Nacional la ceremonia oficial de bienvenida, con los honores correspondientes a un jefe de Estado, así como las conversaciones y el banquete en honor del Rey y la Reina. Ese mismo día, el primer ministro Le Minh Hung y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, mantuvieron encuentros con los monarcas.

En los encuentros, los dirigentes vietnamitas destacaron que se trata de la primera visita de un monarca tailandés a Vietnam en los últimos 50 años, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1976, y reafirmaron la importancia que Vietnam concede a la amistad, la buena vecindad y la cooperación integral con Tailandia. Expresaron su deseo de que ambos países continúen acompañándose y apoyándose mutuamente en el desarrollo, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.

Por su parte, el Rey expresó su satisfacción por regresar a Vietnam, valoró los avances del país en el desarrollo nacional y la mejora de la calidad de vida de la población y agradeció la cálida y solemne acogida. También afirmó que él y la Familia Real tailandesa apoyan el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos.

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, donó materiales y recursos didácticos al Centro de Lengua y Cultura Tailandesa en Hanoi (Fuente: VNA)

Ambas partes acordaron continuar fortaleciendo la confianza política mediante visitas e intercambios de alto nivel y entre distintos niveles, promover la eficacia de los mecanismos de cooperación y aplicar efectivamente la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia.

Durante su estancia, el Rey y la Reina participaron además en una ceremonia de oración por la paz en la pagoda Quan Su y visitaron el Centro de Lengua y Cultura Tailandesa de la Universidad de Hanoi.

La visita, en el marco del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas, contribuye a llevar los vínculos entre Vietnam y Tailandia a una nueva etapa, más amplia y abierta, y a promover la paz, la estabilidad y la cooperación en la región./.

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