Primer ministro de Vietnam exige un marco institucional favorable al desarrollo

Hanoi (VNA) - El primer ministro Le Minh Hung presidió hoy la sesión temática de septiembre sobre elaboración legislativa, en la que el Gobierno examinó ocho proyectos de ley y resoluciones que se prevé presentar en el segundo período de sesiones de la XVI Asamblea Nacional, además de orientar varias tareas socioeconómicas prioritarias.

Asistieron miembros del Buró Político, del Secretariado y del Comité Central del Partido, vice primeros ministros, miembros del Gobierno y dirigentes de ministerios, sectores, organismos gubernamentales y órganos de la Asamblea Nacional.

El Gobierno examinó los proyectos de Ley de Tierras (modificada), Ley de Vivienda (modificada), Ley de Negocios Inmobiliarios (modificada), Ley de Presupuesto Estatal (texto consolidado), Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Inversiones, Resolución que modifica y complementa varios artículos de la Resolución No. 107/2023/QH15 sobre la aplicación del impuesto complementario sobre la renta empresarial conforme a las normas contra la erosión de la base imponible global, Ley de Organización de los Organismos de Investigación Penal (modificada) y Ley sobre la Implementación de la Democracia en las Bases (modificada).

Los participantes analizaron las cuestiones que aún presentan opiniones divergentes y las opciones para resolverlas, sobre la base de las orientaciones y políticas del Partido, las resoluciones del Comité Central, del Buró Político, de la Asamblea Nacional y del Gobierno, así como el Programa Legislativo de 2026.

El premier subrayó que la elaboración legislativa debe aclarar las bases políticas, jurídicas y prácticas de cada propuesta y que solo deben convertirse en ley las cuestiones claramente definidas y comprobadas en la práctica.

Pidió a los ministros dirigir directamente la incorporación de las opiniones pertinentes y las conclusiones de la reunión, completar los expedientes y presentarlos al vice primer ministro responsable antes del 21 de septiembre. También instó a coordinar estrechamente con los órganos de la Asamblea Nacional durante la evaluación y revisión de los proyectos.

El jefe de Gobierno recalcó que el marco institucional debe adelantarse para abrir camino al desarrollo, resolver los solapamientos y deficiencias, liberar y utilizar eficazmente los recursos, proteger los derechos e intereses legítimos de la población y las empresas y elevar la eficacia de la gestión estatal.

Respecto al proyecto de Ley de Tierras (modificada), exigió continuar revisando las cuestiones divergentes y garantizar la coherencia con las leyes de Vivienda y de Negocios Inmobiliarios. También solicitó acelerar la construcción y conexión de los datos sobre tierras, reforzar la transparencia del mercado y simplificar los procedimientos mediante la descentralización y el mecanismo de ventanilla única.

Para el proyecto de Ley de Vivienda (modificada), encargó revisar los mecanismos sobre el plazo de uso de los edificios de apartamentos, las viviendas en alquiler y los mecanismos financieros, además de simplificar los procedimientos de inversión y acceso a la vivienda, prevenir la especulación inmobiliaria y estudiar un mecanismo para que el Estado recompre proyectos de vivienda comercial cuyos inversores no puedan continuar ejecutándolos o transferirlos.

En cuanto a la Ley de Negocios Inmobiliarios (modificada), propuso perfeccionar los mecanismos para desarrollar un mercado transparente, saludable y sostenible, definir criterios contra la especulación y manipulación, garantizar la seguridad jurídica de las transacciones y conectar los datos inmobiliarios con los sistemas de información sobre tierras, planificación, impuestos, notarías, población y crédito.

Sobre la Ley de Presupuesto Estatal (texto consolidado), solicitó seguir integrando los procesos presupuestarios y de inversión pública, reducir procedimientos, delimitar claramente las competencias entre el presupuesto central y los locales y reforzar la transparencia, supervisión y transformación digital en la gestión de los recursos públicos.

El primer ministro Le Minh Hung habla en la cita (Fuente: VNA)

Respecto a la Ley que modifica y complementa la Ley de Inversiones, pidió eliminar barreras institucionales y de mecanismos y políticas, garantizar estabilidad y transparencia, establecer políticas de incentivos capaces de atraer proyectos de alta calidad y tecnología avanzada y resolver los solapamientos con las normas sobre tierras, construcción, planificación, licitación y medio ambiente.

Para la Resolución que modifica y complementa la Resolución No. 107/2023/QH15, encargó revisar los conceptos, sujetos, métodos y procedimientos relativos al impuesto complementario sobre la renta empresarial, asegurando su coherencia con las normas pertinentes y con la realidad de Vietnam, además de simplificar los procedimientos y reducir los costos de cumplimiento.

En relación con la Ley de Organización de los Organismos de Investigación Penal (modificada), abogó por garantizar su coherencia con el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, definir claramente las competencias y responsabilidades en la delegación de poderes y asegurar tanto la viabilidad de las normas como la protección de los derechos humanos y ciudadanos.

Respecto a la Ley sobre la Implementación de la Democracia en las Bases (modificada), solicitó aclarar los sujetos, contenidos, formas y procedimientos para ejercer la democracia y las responsabilidades de rendición de cuentas, garantizando una democracia sustantiva y adecuada al nuevo modelo de organización del aparato estatal.

El primer ministro llamó a concentrar recursos para completar los proyectos destinados al segundo período de sesiones y, al mismo tiempo, acelerar la elaboración de los decretos y circulares que desarrollan las 14 leyes y una resolución aprobadas en el primer período extraordinario de sesiones, evitando retrasos y vacíos legales.

En materia socioeconómica, pidió seguir impulsando la inversión pública y resolver las dificultades que afectan a proyectos atrasados y obras clave, especialmente en infraestructura, transporte, ciencia y tecnología y energía. También instó a mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar los principales equilibrios de la economía.

El vice primer ministro Nguyen Van Thang deberá dirigir la evaluación de la evolución de los precios de los combustibles y la electricidad, mientras el Ministerio de Finanzas, en coordinación con otros organismos y localidades, revisará la situación de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y propondrá medidas para superar sus dificultades y favorecer la producción y los negocios.

En los mercados de combustibles y electricidad, el primer ministro pidió garantizar el suministro hasta finales de año, acelerar la modificación de las normas sobre comercio de combustibles y la revisión del Plan VIII de Desarrollo de la Electricidad. También solicitó reestructurar el sector eléctrico y el Grupo de Electricidad de Vietnam para mejorar la eficiencia del suministro.

En educación, reiteró la necesidad de resolver con prontitud la escasez de libros de texto y mejorar la calidad y seguridad de las comidas escolares, subrayando la responsabilidad de las autoridades locales. En salud, encargó revisar de manera integral los mecanismos de gestión y las normas pertinentes para mejorar la eficacia del sector, reducir los niveles intermedios y garantizar un acceso adecuado a medicamentos y equipos médicos de calidad./.

​