Líder vietnamita pide incorporar al Estatuto del Partido solo cuestiones consolidadas en la práctica

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, subrayó hoy que solo deben incorporarse al Estatuto del Partido las cuestiones examinadas y comprobadas en la práctica, de carácter fundamental y estable a largo plazo y que requieran una aplicación uniforme en todo el Partido.



El mandatario, quien también encabeza el Comité Directivo Central encargado del balance de la práctica y del estudio para modificar y complementar el Estatuto del Partido, hizo estas declaraciones al presidir la segunda sesión del Comité Directivo, celebrada en la sede del Comité Central del Partido.



Asistieron el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu; miembros del Buró Político, del Secretariado y del Comité Central del Partido; dirigentes de los órganos centrales de asesoramiento y asistencia, así como representantes de varios ministerios y organismos.



En su intervención de clausura, el secretario general y presidente To Lam destacó la necesidad de garantizar la unidad entre la orientación política, las bases teóricas y las exigencias prácticas, así como la coherencia entre el estudio del Estatuto y las grandes tareas de balance encomendadas por el Comité Central.



El balance de la práctica y el estudio para modificar y complementar el Estatuto deben formar parte de los preparativos del XV Congreso Nacional del Partido y vincularse estrechamente al balance de los 100 años de liderazgo del Partido en la revolución vietnamita, la orientación para los próximos 100 años de desarrollo nacional y, especialmente, el balance de 40 años de aplicación de la Plataforma Política. Estos procesos deben complementarse y mantener la coherencia entre el balance, la investigación y la elaboración de los documentos.



El máximo dirigente vietnamita pidió actualizar las principales orientaciones de las tres resoluciones previstas para el cuarto pleno del Comité Central, centrándose en las cuestiones directamente relacionadas con la organización y el funcionamiento del Partido.



Entre ellas figuran la construcción, renovación y rectificación del Partido; el perfeccionamiento de los métodos de liderazgo y ejercicio del poder y del mecanismo de «el Partido lidera, el Estado gestiona y el pueblo ejerce el poder»; la delimitación de competencias y responsabilidades, la descentralización y delegación de poderes vinculadas al control del poder y a la responsabilidad de los máximos responsables; y la renovación de la organización y los métodos de funcionamiento del Partido para adaptarlos a la era digital.



También exigió reforzar la organización, gestión y toma de decisiones basadas en datos y mediante nuevas tecnologías.



Los contenidos que se concreten en otros documentos deben situarse en el nivel normativo correspondiente, mientras que las cuestiones que aún carezcan de bases suficientes deben seguir estudiándose. No se debe trasladar mecánicamente el contenido de las resoluciones al Estatuto del Partido.



En cuanto a la metodología, pidió elevar la calidad de los estudios y perfeccionar los métodos y herramientas de investigación. Cada dificultad debe analizarse para determinar si deriva de las disposiciones del Estatuto, de los documentos que regulan su aplicación o de su organización y ejecución, así como su grado de generalización, tiempo de existencia e impacto.



Las propuestas deben fundamentar claramente su necesidad y viabilidad. La calidad del balance debe reflejarse en la capacidad de identificar correctamente los problemas, explicar sus causas y plantear soluciones de valor a largo plazo.



Los estudios deben centrarse en cuestiones fundamentales relativas a la naturaleza del Partido y sus militantes; el sistema organizativo; los métodos de liderazgo y ejercicio del poder, inspección, supervisión y control del poder; las técnicas de elaboración del Estatuto; y los principios y normas sobre transformación digital dentro del Partido.



Cada tema debe definir la pregunta de investigación, los datos de entrada, el ámbito de estudio, los métodos de verificación y el producto final, distinguiendo los temas de base común, transversales y especializados, así como las tareas de continuidad, coordinación y síntesis.



El secretario general y presidente To Lam pidió completar el plan conforme al calendario previsto, con productos claramente definidos y mecanismos de control de avances y calidad. Cada tema o grupo de cuestiones transversales debe contar con una unidad responsable de la síntesis, mecanismos para el uso de datos y revisión cruzada, evitando asignaciones generales de tareas y la transferencia o evasión de responsabilidades.



El órgano permanente debe seguir consolidando las bases políticas, teóricas y prácticas; sistematizar el proceso de modificación y complementación del Estatuto a través de los congresos del Partido; aprovechar el balance de 15 años de aplicación del Estatuto; realizar encuestas a gran escala vinculadas con estudios especializados e intercambios selectivos de experiencias internacionales adaptadas a las condiciones de Vietnam.



Asimismo, debe orientar el balance desde las bases, crear un repositorio digital común y aplicar tecnologías digitales, macrodatos e inteligencia artificial a la recopilación, comparación, clasificación, síntesis y análisis de datos. Las cifras deben tener fuentes claras y verificables y garantizarse su seguimiento coherente y seguridad.



El mandatario exigió recopilar de manera completa, honesta y objetiva todas las opiniones, incluidas las diferentes, y corregir la práctica de realizar consultas de forma meramente formal. El proceso debe mantenerse vinculado con la realidad y orientado hacia una visión a largo plazo, identificando correctamente los problemas, sus causas y las vías para resolverlos.



El Estatuto del Partido debe heredar los principios demostrados por la historia y la práctica y, al mismo tiempo, establecer un marco para la organización y el funcionamiento del Partido acorde con las exigencias de un Partido en el poder y que lidera el país en una nueva etapa de desarrollo.



Al destacar la responsabilidad y la disciplina en la ejecución, el líder pidió que cada miembro asuma responsabilidad directa por el avance, la calidad y los resultados de sus tareas, anteponiendo los intereses del Partido, del país y del pueblo, coordinándose estrechamente y cumpliendo sus responsabilidades.



Los resultados deben aportar fundamentos sólidos, prácticos y convincentes para servir al XV Congreso Nacional del Partido y contribuir a elevar su capacidad de liderazgo, ejercicio del poder y combate en la nueva etapa de desarrollo del país./.

VNA