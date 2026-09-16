Premier vietnamita destaca el fortalecimiento de capacidad de gestión del Gobierno

Hanoi (VNA)– El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presentó hoy el tema “Fortalecer la capacidad de gestión del Gobierno para lograr avances hacia un desarrollo rápido y sostenible y un crecimiento de dos dígitos” ante los participantes del segundo curso de formación y actualización de conocimientos para miembros del Comité Central del Partido del XIV mandato.



El encuentro tuvo lugar en la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, en el marco de la clase organizada conjuntamente por la Comisión de Organización del Comité Central del Partido y la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh del 14 al 19 de septiembre, con la participación de 95 alumnos.



El primer ministro Le Minh Hung subrayó que el XIV Congreso Nacional del Partido ha abierto una nueva era de desarrollo para la nación. Para alcanzar los objetivos estratégicos fijados para 2030 y 2045, el período 2026-2031 reviste una importancia especial y exige que la economía dé un salto adelante y alcance un crecimiento de dos dígitos.



Según el jefe de Gobierno, además de las grandes orientaciones y decisiones políticas, un factor clave para hacer realidad estos objetivos es fortalecer de manera sustancial y efectiva la capacidad de gestión del Gobierno, al tiempo que se optimiza la capacidad de ejecución de los niveles, sectores y localidades.



El tema se elaboró combinando aspectos teóricos y prácticos, con el objetivo de configurar un modelo moderno de gobernanza nacional orientado al desarrollo, eliminar los principales obstáculos y liberar recursos. El contenido se centró en la práctica de gestión del Gobierno, las principales cuestiones y cuellos de botella, así como en las tareas y soluciones prioritarias para el próximo período.

Le Tien Chau, miembro del Comité Central del Partido y viceprimer ministro, entrega flores al primer ministro Le Minh Hung. (Foto:VNA)





El primer ministro analizó siete grupos de capacidades fundamentales del Gobierno: el análisis y previsión estratégica, orientación y respuesta en materia de políticas; la elaboración y perfeccionamiento de instituciones y políticas; la ejecución y coordinación entre niveles y sectores; la movilización, asignación y uso eficiente de los recursos; la gestión basada en datos y aplicación de tecnologías; la generación de consenso social y ejercicio de la rendición de cuentas; y la evaluación, supervisión y control de la ejecución.



Señaló que, inmediatamente después de su reorganización, el Gobierno para el período 2026-2031 se ha centrado en renovar sus métodos de dirección, orientación y gestión, considerando esta tarea como un elemento clave para cumplir los objetivos y tareas establecidos en la Resolución del XIV Congreso del Partido y la Conclusión Nº 18-KL/TW del segundo Pleno del Comité Central sobre los planes a medio plazo para el desarrollo socioeconómico, las finanzas nacionales, el endeudamiento y el reembolso de la deuda pública, y la inversión pública correspondientes al periodo 2026-2030.



Los resultados alcanzados en los primeros meses de 2026 han creado una base importante, pero también han puesto de manifiesto la necesidad de actuar con mayor rapidez y eficacia.



En el próximo período, el Gobierno se centrará en fortalecer de manera integral los siete grupos de capacidades, vinculándolos con la ejecución de las tareas de desarrollo socioeconómico y el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos.



El primer ministro pidió comprender a fondo y aplicar de manera rigurosa y decidida las orientaciones, tareas y soluciones destinadas a fortalecer la capacidad de gestión del Gobierno y de las administraciones de todos los niveles.



Instó a implementar de forma coordinada y eficaz la Resolución del XIV Congreso del Partido, la Conclusión 18-KL/TW, las resoluciones y conclusiones del tercer Pleno del Comité Central, así como los programas de acción del Gobierno, los ministerios, sectores y localidades, con el fin de cumplir los objetivos y tareas de desarrollo./.