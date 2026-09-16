Aprueban proyecto de informe sobre la tercera ronda de inspección al Comité del Partido del Parlamento vietnamita

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presidió hoy en la Casa de la Asamblea Nacional una reunión para aprobar el proyecto de informe sobre los resultados de la tercera ronda de inspección y supervisión al Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la Asamblea Nacional (Parlamento).



Asistieron el miembro del Buró Político, secretario del Comité del Partido de la Asamblea Nacional y presidente del Parlamento, Tran Thanh Man; miembros del Comité Central del Partido y del Buró Ejecutivo del Comité partidista del Parlamento, vicepresidentes de la Asamblea Nacional, dirigentes de las comisiones y órganos parlamentarios y miembros del equipo de inspección y supervisión.



Al concluir la reunión, el secretario general y presidente To Lam valoró la preparación y coordinación del Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional y destacó que esta tercera ronda se centra en el trabajo de personal, factor decisivo para la calidad y eficacia de la aplicación de las orientaciones del Partido.



Señaló que el Comité del Partido y la organización partidista de la Asamblea Nacional cuentan con un aparato eficaz y un contingente de funcionarios con experiencia y responsabilidad. A partir de los resultados de la inspección, pidió revisar el personal en función de los puestos y tareas, perfeccionar los estándares de los cargos y marcos de competencias e identificar las capacidades que aún faltan.



La planificación y asignación de personal deben responder a las exigencias del trabajo, ser dinámicas y abiertas y crear una reserva de jóvenes funcionarios, mujeres, personas de minorías étnicas y cuadros destacados. También deben ampliarse las fuentes de personal procedentes de ministerios, sectores, localidades y centros de investigación.



El mandatario vietnamita pidió renovar la evaluación del personal, basándola en las funciones, tareas, productos, calidad y contribución de cada funcionario. Para quienes trabajan en la elaboración de leyes y políticas, deben valorarse la calidad de los argumentos, sus bases políticas, jurídicas y prácticas, la previsión de impactos y la viabilidad de las propuestas.



La planificación, formación, traslado y rotación deben vincularse con el uso efectivo del personal, con objetivos y resultados concretos. Los funcionarios encargados de asesorar en la elaboración de leyes y políticas deben reforzar su contacto con la realidad y sus conocimientos en análisis de políticas, ciencia y tecnología, inteligencia artificial, gestión de datos e integración internacional.



El máximo dirigente vietnamita también pidió perfeccionar la descentralización y el control del poder en el trabajo de personal, definiendo claramente las competencias y responsabilidades y evitando solapamientos y vacíos de responsabilidad. Quienes propongan, evalúen y decidan deben responder por la calidad de su asesoramiento y los resultados de la utilización del personal.



Asimismo, solicitó construir un sistema unificado de datos sobre el personal, preciso, seguro y conectado, que permita analizar su estructura, identificar brechas de competencias y prever necesidades. La inteligencia artificial puede apoyar la recopilación y análisis de información, pero no debe utilizarse para evaluar o decidir sobre el personal.



Exigió reforzar el papel del Partido y de la Asamblea Nacional en la institucionalización de las orientaciones sobre el trabajo de personal, revisar las políticas de contratación, utilización, evaluación y remuneración y establecer mecanismos eficaces para atraer talento.



También pidió al equipo de inspección completar el informe incorporando las opiniones expresadas y convertir sus resultados en cambios concretos en el trabajo de personal y en la calidad de las actividades de la Asamblea Nacional, garantizando que cada puesto sea ocupado por la persona adecuada y que cada funcionario reciba tareas claras y una evaluación justa.



Por su parte, el presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, afirmó que acoge y asimila plenamente las conclusiones formuladas por el secretario general y presidente To Lam, jefe del equipo de inspección y supervisión No. 218 del Buró Político.



El titular del Legislativo subrayó que el trabajo de personal es una tarea de gran importancia y decisiva para la calidad y eficacia de las actividades de la Asamblea Nacional y constituye “el punto clave entre los puntos clave” de la construcción del Partido.



El Buró Ejecutivo del Comité partidista de la Asamblea Nacional continuará dirigiendo a las organizaciones partidistas subordinadas para aplicar seriamente las conclusiones de la tercera ronda de inspección y corregir las deficiencias señaladas./.

VNA