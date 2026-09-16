Vietnam fomenta cooperación en defensa con sus socios en Foro Xiangshan de Beijing

Beijing (VNA) - Vietnam busca fortalecer y profundizar la cooperación en defensa con China y otros socios, afirmó hoy el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y titular de Defensa, durante una serie de encuentros al margen del XIII Foro Xiangshan de Beijing.

En Beijing, el general Phan Van Giang, quien encabeza la delegación de alto nivel del Ministerio de Defensa de Vietnam al foro, se reunió con el coronel general Zhang Shengmin, vicepresidente de la Comisión Militar Central de China.

Zhang Shengmin dio la bienvenida a la delegación vietnamita y destacó el papel activo y responsable de Vietnam ante las cuestiones regionales e internacionales. Señaló que la participación del general Phan Van Giang contribuye a fortalecer las relaciones de defensa, la amistad tradicional y la asociación de cooperación estratégica integral entre ambos países.

El general Phan Van Giang expresó su impresión por la magnitud del foro y su confianza en que este contribuirá a promover el diálogo y la confianza entre los participantes.

Al abordar la cooperación bilateral, destacó la exitosa celebración de la primera Reunión del Diálogo Estratégico “3+3” a nivel ministerial entre los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública de Vietnam y China.

La cooperación en defensa ha logrado resultados positivos en el intercambio de delegaciones de alto nivel, el X Intercambio de Amistad de Defensa Fronteriza Vietnam-China, la educación y formación, la cooperación entre fuerzas y ramas militares, la cooperación en el mar, la gestión fronteriza, la investigación conjunta y el intercambio académico, señaló.

Ambas partes desean mantener eficazmente los mecanismos existentes, desarrollar los contenidos acordados y profundizar la cooperación de manera sustantiva. Zhang Shengmin coincidió con esta propuesta y expresó su confianza en que las actividades de cooperación contribuirán a concretar los entendimientos comunes alcanzados por los dirigentes de ambos países.

Ese mismo día, el general Phan Van Giang mantuvo encuentros con los ministros de Defensa de Laos, Khamlieng Outhakaysone; Camboya, Tea Seiha; y Singapur, Chan Chun Sing, además de recibir al general de división Stephan Willer, subdirector del Departamento de Política de Defensa del Ministerio de Defensa de Alemania.

Con Laos y Camboya, las partes intercambiaron medidas para impulsar la cooperación en defensa, incluida la coordinación de actividades trilaterales, la preparación de actos conmemorativos de importantes hitos bilaterales y el apoyo a la búsqueda y repatriación de restos de mártires vietnamitas en Camboya.

Con Singapur, acordaron coordinar la celebración del XVII Diálogo de Política de Defensa y promover la cooperación en los ámbitos acordados. Vietnam también invitó a dirigentes del Ministerio de Defensa y a empresas militares de Singapur a participar en la III Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026 en Hanoi.

En la reunión con Stephan Willer, el general Phan Van Giang destacó los avances de la cooperación en defensa entre Vietnam y Alemania, especialmente en mantenimiento de la paz, formación e intercambio de delegaciones.

La parte alemana valoró positivamente el discurso pronunciado por el general Phan Van Giang en el foro y afirmó que estudiará nuevos ámbitos de cooperación, incluida la formación./.

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