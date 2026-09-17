Vietnam e Indonesia amplían el espacio de cooperación

Yakarta (VNA) - Vietnam e Indonesia cuentan con un amplio margen para ampliar la cooperación en ámbitos como los vehículos eléctricos, la transición energética, la economía verde y digital, la agricultura de alta tecnología, la industria halal, la cooperación marítima y la pesca sostenible, destacó el embajador de Hanoi en Yakarta, Ta Van Thong.

Durante la ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), celebrada anoche por la Embajada de Vietnam en Indonesia, el diplomático señaló que estos ámbitos pueden contribuir a acelerar la transición verde y permitir que ambos países participen más profundamente en las cadenas de suministro regionales y mundiales.

Asistieron al acto el presidente del Consejo de Representantes Regionales de Indonesia, Sultan Bachtiar Najamudin; el ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin; la ministra de Turismo, Widiyanti Putri Wardhana; varios funcionarios indonesios, amigos internacionales y numerosos vietnamitas que viven y trabajan en Indonesia.

En su intervención, Ta Van Thong recordó el hito del 2 de septiembre de 1945, cuando el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia en la plaza Ba Dinh. Durante los últimos 81 años, Vietnam ha pasado de ser un país pobre y subdesarrollado a convertirse en una economía de gran envergadura y elevada apertura, así como en un miembro activo y responsable de la comunidad internacional. Actualmente, el país impulsa nuevos motores de desarrollo basados en la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.

En cuanto a las relaciones bilaterales, el embajador señaló que avanzan favorablemente sobre la base de la confianza política y una cooperación cada vez más sustancial, especialmente después de que ambos países elevaran sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral en marzo de 2025.

La cooperación en defensa, seguridad y lucha contra la delincuencia transnacional continúa ampliándose, junto con la colaboración en agricultura, pesca, educación, turismo, intercambios entre pueblos, conectividad del transporte y vuelos directos.

En el ámbito económico, ambos países avanzan hacia el objetivo de alcanzar un comercio bilateral de 18 mil millones de dólares en 2028. Se espera que grandes proyectos de inversión, entre ellos la planta de automóviles eléctricos de VinFast en Subang, Indonesia, y los proyectos del Grupo Ciputra en Vietnam, generen efectos indirectos positivos para las industrias auxiliares y el comercio bilateral.

Ta Van Thong afirmó que Vietnam siempre recuerda el apoyo y la ayuda del Gobierno y el pueblo de Indonesia durante la lucha por la independencia y el actual proceso de desarrollo nacional, y considera este respaldo una valiosa base para seguir construyendo relaciones de amistad y cooperación en favor de la paz y la prosperidad de ambos pueblos.

Por su parte, el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, felicitó al Gobierno y al pueblo de Vietnam con motivo del Día Nacional y destacó las similitudes entre ambos países, entre ellas su historia de lucha por la independencia, su rica cultura y su espíritu de autonomía, cooperación y solidaridad regional.

El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, felicita al Gobierno y al pueblo de Vietnam con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional. (Foto: VNA)

La ceremonia se desarrolló en un ambiente solemne y cordial, poniendo de manifiesto la amistad y la cooperación cada vez más estrechas entre Vietnam e Indonesia./.

​