Vietnamitas en Suiza, dispuestos a acompañar a Vietnam en su integración internacional

Berna (VNA) - La Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político tiene una gran importancia para aprovechar el potencial de la comunidad vietnamita en el extranjero, reducir la brecha entre Vietnam y el resto del mundo y contribuir a impulsar el proceso de integración internacional del país, afirmó Rachel Nguyen Isenschmid, secretaria general del Foro Económico Suizo-Vietnamita (SVEF).



En una entrevista con el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Suiza, Rachel Nguyen Isenschmid destacó el significado de la Resolución 23, especialmente por su nueva visión sobre la comunidad vietnamita en el extranjero. A su juicio, los vietnamitas residentes en otros países no solo forman parte inseparable de la nación, sino que también constituyen un recurso estratégico y un puente entre Vietnam y el mundo.



Le llamó especialmente la atención el cambio de un enfoque basado en la movilización de recursos hacia otro centrado en la colaboración y la creación de mecanismos, lo que abre nuevas condiciones para que los vietnamitas residentes en el extranjero participen de manera más activa en el proceso de desarrollo del país.



Según explicó, los recursos de la comunidad vietnamita en el extranjero ya no se limitan al capital financiero, sino que abarcan también conocimientos, experiencia en gestión, ciencia y tecnología, redes internacionales y capacidad para conectar con socios de todo el mundo.



Los vietnamitas residentes en el extranjero no necesariamente tienen que regresar al país para contribuir a su desarrollo. Pueden actuar como puentes en ambas direcciones, aportando a Vietnam conocimientos, tecnología, inversiones y relaciones internacionales, al tiempo que ayudan a sus socios y amigos internacionales a conocer mejor un Vietnam dinámico, innovador y cada vez más integrado.



Esta es también la línea de trabajo que impulsa el SVEF, cuyo objetivo es conectar a gobiernos, empresas, expertos, académicos y organizaciones de ambos países, convirtiendo el potencial de la comunidad vietnamita en Suiza en colaboraciones concretas en beneficio de Vietnam y de las relaciones entre Vietnam y Suiza.



Del 18 al 20 de octubre, el SVEF celebrará SVEF Hanoi 2026 en la capital vietnamita, con la participación prevista de entre 250 y 300 delegados, entre ellos representantes de los gobiernos de Vietnam y Suiza, empresas, instituciones financieras, universidades y expertos.

La secretaria general del Foro Económico Suizo-Vietnamita (SVEF), Rachel Nguyen Isenschmid, interviene en el evento. (Foto: VNA)

El evento tendrá lugar en un contexto de renovada cooperación económica entre ambos países, tras la conclusión, en julio de 2026, de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, incluyendo a Suiza.



El SVEF busca pasar del diálogo a la acción, con especial atención a ámbitos como las finanzas, los mercados de capitales, la industria, las cadenas de suministro, las infraestructuras, la logística, las energías renovables, la inteligencia artificial, la economía digital, la salud y la educación. El objetivo es impulsar proyectos y alianzas concretas entre los dos países.



Según Rachel Nguyen Isenschmid, esta orientación refleja claramente el espíritu de la Resolución 23: los vietnamitas residentes en el extranjero pueden desempeñar un papel catalizador al conectar empresas, tecnología, capital, conocimiento y redes internacionales con las necesidades de desarrollo del país.



Si se establecen mecanismos de conexión sostenibles, los recursos de la comunidad vietnamita en el extranjero podrán contribuir de forma cada vez más significativa al desarrollo de Vietnam y ayudar a llevar las relaciones entre Vietnam y Suiza a una nueva etapa, concluyó./.