Vietnam busca atraer inversión extranjera con trámites más ágiles

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Finanzas de Vietnam propuso flexibilizar las condiciones de acceso al mercado para los inversores extranjeros y ampliar los procedimientos de inversión especiales más allá de las zonas funcionales, en el contexto que la competencia por atraer capital internacional se ve cada vez más vinculada a la calidad institucional y la rapidez en la tramitación de los procedimientos.

La cartera ha elaborado el proyecto de Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Inversión, con el objetivo de institucionalizar las tareas establecidas en la Resolución N.º 10-NQ/TW, emitida el 8 de junio de 2026 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera.

​El borrador se centra en resolver los problemas que afectan directamente a la capacidad de acceso al mercado y al ritmo de ejecución de los proyectos, incluidos las condiciones de acceso al mercado para los inversores extranjeros, el ámbito de aplicación de los procedimientos de inversión especiales y las dificultades relacionadas con los proyectos que solicitan al Estado la asignación de zonas marítimas.

​Revisar las condiciones que se han convertido en barreras

​Según el proyecto de ley, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y las necesidades de gestión estatal en cada período, el Gobierno examinará y decidirá la flexibilización de las condiciones de acceso al mercado en los sectores y actividades sujetos a restricciones para los inversores extranjeros.

​La flexibilización debe garantizar el carácter público, la transparencia, la aplicación uniforme y la no discriminación entre los inversores. Esta propuesta no implica una apertura generalizada ni la eliminación de todas las condiciones vigentes. El alcance de los ajustes seguirá examinándose en función de cada sector y ámbito, en consonancia con las exigencias de gestión, defensa, seguridad y los intereses nacionales.

​La novedad radica en crear una base jurídica que permita al Gobierno ajustar de manera proactiva el grado de apertura cuando las condiciones reales lo permitan. Este diseño puede acortar los desfases de las políticas en un contexto en el que los flujos de capital, la tecnología y las cadenas internacionales de suministro cambian rápidamente, mientras Vietnam está reorientando su estrategia de atracción de inversiones, pasando de priorizar la cantidad a centrarse en la calidad y la eficiencia.

Línea de producción automatizada e integrada con robots en CAYI Technology Vietnam en la provincia de Bac Ninh. (Fuente: VNA)

​Según una revisión realizada por el Ministerio de Finanzas, la Lista de ramas y sectores sujetos a restricciones de acceso al mercado para los inversores extranjeros incluye actualmente 10 de un total de 91 sectores y subsectores en los que se exige el establecimiento de una empresa conjunta, pero no se limita el porcentaje de participación extranjera.

Con esta regulación, los inversores extranjeros pueden poseer hasta el 99,9% del capital estatutario de una organización económica, pero aun así deben buscar y mantener un socio nacional. Este requisito formal puede generar trámites, costos y tiempo adicionales para acceder al mercado, sin crear una diferencia significativa en cuanto al porcentaje de control del capital.

Este es uno de los aspectos que deben revisarse para distinguir entre las condiciones realmente necesarias para la gestión y los requisitos de carácter meramente formal. Las condiciones que ya no resulten adecuadas podrán ajustarse gradualmente, con el fin de reducir los costos de acceso al mercado y ampliar la capacidad de movilizar capital, tecnología y experiencia en materia de gestión internacional.

La flexibilización de las condiciones de acceso al mercado debe vincularse a requisitos relativos a la tecnología, el medio ambiente, la articulación productiva, el valor añadido y la contribución a la autosuficiencia de la economía.

Ampliar el mecanismo de tramitación rápida más allá de las zonas funcionales

El proyecto de ley que modifica y complementa varias disposiciones de la Ley de Inversión propone ampliar el mecanismo de "canal verde" para acortar los procedimientos de los proyectos pertenecientes a sectores prioritarios, incluidos aquellos cuya ubicación se encuentre fuera de parques industriales, zonas francas, zonas de alta tecnología, áreas concentradas de tecnología digital y centros financieros internacionales entre otros aspectos.



La propuesta tiene como objetivo atraer grandes proyectos tecnológicos estratégicos, con impacto interregional, capacidad para liderar las cadenas de suministro o compromisos de transferencia de tecnología a las empresas vietnamitas.

Sin embargo, el "canal verde" no significa rebajar los estándares de gestión. La reducción de los controles previos debe ir acompañada de controles posteriores, responsabilidades claras por parte de los inversores y medidas de gestión en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos.

El proyecto de ley también incorpora un mecanismo para resolver las dificultades relacionadas con los proyectos que utilizan zonas marítimas y faculta al Gobierno para regular determinados casos exentos del procedimiento de aprobación de la política de inversión. Entre ellos, podrán quedar excluidas las actividades de pequeña escala, como la acuicultura o los servicios de entretenimiento de la población, siempre que se definan claramente su escala y el grado de impacto sobre los recursos y el medio ambiente./.