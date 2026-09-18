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Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2026 reunirá a 31 países

La Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2026 reunirá a 128 entidades de 31 países del 10 al 13 de diciembre en Hanoi.

Helicópteros realizan un vuelo de exhibición durante la ceremonia de inauguración de la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2024. (Foto: VNA)
Helicópteros realizan un vuelo de exhibición durante la ceremonia de inauguración de la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2024. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Hasta principios de este mes, 128 entidades y empresas de 31 países se han registrado para participar en la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2026, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, India, Corea del Sur, Turquía y China.

El evento se celebrará del 10 al 13 de diciembre en el Aeropuerto de Gia Lam, en Hanoi, y presentará nuevos productos de la industria de defensa vietnamita, según se dio a conocer en una reunión del Comité Organizador, celebrada por el Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam.

Acorde con los organizadores, la edición de este año se desarrollará en una superficie de aproximadamente 123.800 metros cuadrados, distribuida en siete zonas principales: pabellones de exposición interiores y exteriores, área de experiencias de defensa y juegos militares, espacio de productos económicos de defensa y cultura de tres regiones, pabellón de recepción VIP, graderías y escenario para presentaciones, y áreas comunes.

Los armamentos y equipos técnicos de la industria de defensa de Vietnam que se exhibirán serán diversos e incluirán numerosos productos presentados por primera vez, en comparación con ediciones anteriores.

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Un caza Su-30MK2 de la Fuerza Aérea de Vietnam realiza un vuelo de exhibición durante la ceremonia de inauguración de la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2024. (Foto: VNA)

Hasta la fecha, se han enviado invitaciones a socios de 56 países. También concluyó con éxito el primer curso de capacitación para 145 oficiales de enlace, intérpretes y cadetes militares que participarán en el evento.

Los preparativos logísticos y de servicios se encuentran prácticamente concluidos. El área de restauración tiene capacidad para atender a entre 5.000 y 7.000 comensales, mientras que las vías de circulación están preparadas para garantizar el tránsito fluido de camiones de bomberos, ambulancias y vehículos de suministro.

En materia de atención sanitaria, se han dispuesto dos módulos de reanimación de emergencia en el exterior y uno en el interior. En coordinación con la Academia de Medicina Militar y el Instituto de Medicina Tradicional Militar, también se habilitará un espacio de experiencias médicas para presentar a los visitantes la medicina tradicional.

La exposición se consolida como una de las actividades más importantes de la diplomacia de defensa de Vietnam, contribuyendo a reafirmar su posición y prestigio en el escenario internacional, al tiempo que promueve la cooperación en materia de defensa y el desarrollo de una industria militar moderna y de doble uso./.

VNA
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