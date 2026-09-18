Fortalecen cooperación turística y conexión de rutas terrestres entre Laos, Vietnam y Tailandia

Vientiane (VNA) - Una delegación de la provincia vietnamita de Dien Bien, encabezada por Cao Thi Tuyet Lan, miembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido y vicepresidenta permanente del Consejo Popular provincial, mantuvo una reunión de trabajo con la delegación de la provincia laosiana de Bokeo, encabezada por Khamseng Suliyavong, vicepresidente del Comité de Gobierno Provincial.



La reunión se centró en el intercambio de experiencias, el impulso de la cooperación en materia de desarrollo turístico y la creación gradual de rutas turísticas terrestres que conecten Laos, Vietnam y Tailandia.



Durante el encuentro, ambas partes compartieron información sobre la situación socioeconómica, la ubicación geográfica, el potencial turístico y las políticas de gestión y promoción de destinos de cada localidad. Asimismo, intercambiaron experiencias sobre la mejora de la calidad de los servicios y el desarrollo de productos turísticos distintivos vinculados con las identidades culturales de cada región.



En su intervención, Khamseng Suliyavong calificó la reunión como un paso importante para concretar los acuerdos de cooperación entre ambas provincias. Situada en una zona fronteriza, Bokeo cuenta con un gran potencial para el desarrollo del ecoturismo y el comercio internacional.



El fortalecimiento de la cooperación con Dien Bien permitirá aprovechar mejor las ventajas de ambas localidades y sentará las bases para estudiar la conexión de las infraestructuras de transporte por carretera entre Laos, Vietnam y Tailandia, facilitando los desplazamientos transfronterizos de los turistas.



Por su parte, Cao Thi Tuyet Lan señaló que la visita de trabajo constituye una iniciativa concreta para ampliar la cooperación y reforzar la conexión turística internacional entre Dien Bien y las provincias del norte de Laos y Tailandia.



Ambas partes aspiran a estrechar los vínculos entre los organismos de gestión y las empresas del sector, al tiempo que desarrollan gradualmente programas conjuntos, incluidos viajes en caravana por carretera y motocicleta a lo largo de la ruta Laos-Vietnam-Tailandia.



Las dos provincias acordaron reforzar la cooperación entre sus organismos especializados, celebrar reuniones periódicas, intercambiar experiencias y coordinar las actividades de promoción y comercialización turística. También crearán condiciones favorables para que las empresas de ambas partes establezcan contactos, estudien los mercados, desarrollen nuevos circuitos y rutas turísticas, analicen procedimientos simplificados para la recepción y el traslado de visitantes y brinden apoyo a los grupos de caravanas para garantizar viajes seguros y cómodos.



Asimismo, ambas partes promoverán el intercambio de información y la difusión de la cultura, los paisajes naturales y los productos turísticos característicos mediante los medios de comunicación y la participación en eventos turísticos de ámbito regional.



Tras las conversaciones, las dos delegaciones visitaron varias instalaciones de servicios clave y destinos turísticos de Bokeo para evaluar el estado de la infraestructura y la capacidad de los servicios disponibles, además de analizar y acordar soluciones destinadas a impulsar la cooperación.



La visita abre nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación turística entre Dien Bien y Bokeo, contribuyendo a ampliar el espacio de desarrollo de un turismo verde y sostenible y a consolidar la amistad, la solidaridad y la cooperación entre Vietnam y Laos./.

VNA