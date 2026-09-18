Política

Localidades de Vietnam y Laos refuerzan cooperación para consolidar la amistad especial

Da Nang y Xekong acuerdan profundizar la cooperación en educación, salud, comercio, inversión, formación de recursos humanos y gestión fronteriza.

Presidente del Consejo Popular de la ciudad de Da Nang, Nguyen Duc Dung, entrega donación a representantes de la provincia de Xekong. (Foto: VNA)
Presidente del Consejo Popular de la ciudad de Da Nang, Nguyen Duc Dung, entrega donación a representantes de la provincia de Xekong. (Foto: VNA)

Vientiane (VNA) - Nguyen Duc Dung, presidente del Consejo Popular de la ciudad costera de Da Nang, se reunió con su homólogo de la provincia de Xekong, Bounlai Boutthi, durante una visita de trabajo a esta provincia del sur de Laos.

En el encuentro, efectuado la víspera, el funcionario laosiano elogió la tradicional amistad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos, así como los estrechos vínculos entre Xekong y la ciudad costera central vietnamita.

Señaló que ambas localidades han coordinado activamente la implementación efectiva de su memorando de entendimiento sobre cooperación en diversos ámbitos, incluidos la educación, la atención sanitaria, el comercio y la inversión.

Las autoridades de Da Nang han brindado apoyo material y financiero a Xekong para ayudar a desarrollar infraestructuras, capacitar recursos humanos y promover el desarrollo socioeconómico.

Con miras a una cooperación a largo plazo, la provincia laosiana solicitó a Da Nang que continúe apoyando la formación de recursos humanos, intensifique las labores de comunicación para generar beneficios prácticos a los habitantes de las zonas fronterizas y coordine la aplicación del acuerdo sobre las normas de gestión fronteriza.

Asimismo, instó a la parte vietnamita a facilitar la labor de las empresas dedicadas a la compra de productos agrícolas y a ampliar el intercambio de conocimientos profesionales y experiencias en diversos campos.

Por su parte, Duc Dung subrayó la necesidad de que ambas partes sigan aplicando eficazmente los documentos jurídicos relativos a la gestión y protección de una frontera pacífica, al tiempo que refuerzan la difusión de la amistad especial entre Vietnam y Laos.

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En la sesión de trabajo (Foto: VNA)

También propuso crear grupos de trabajo conjuntos para realizar estudios de campo y garantizar el pleno cumplimiento de las leyes y normativas de cada país.

En la ocasión, el presidente del Consejo Popular de Da Nang entregó a Xekong 700 millones de dongs (26.910 dólares) para ayudar a la provincia a superar las consecuencias de los desastres naturales y organizar actividades conmemorativas de los principales aniversarios y celebraciones de ambas naciones.

Más tarde ese mismo día, la delegación de Da Nang visitó el centro local de enseñanza del idioma vietnamita, que comenzó a funcionar en mayo de 2018 gracias a la financiación de Da Nang. El centro constituye una instalación importante para impartir nociones básicas de vietnamita a funcionarios de departamentos y organismos provinciales, así como a alumnos y estudiantes universitarios que se preparan para estudiar en Vietnam y a residentes locales interesados en aprender el idioma.

También visitaron la asociación de vietnamitas en Xekong, fundada en 2005. Duc Dung se interesó por la vida, las preocupaciones y las aspiraciones de la comunidad vietnamita y entregó a la asociación 100 millones de dongs para apoyar sus actividades./.

VNA
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