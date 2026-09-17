Máximo dirigente asistirá a Debate General de 81ª Asamblea General de ONU y visitará Canadá

Hanoi (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, al frente de una delegación de alto nivel, asistirá al Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, participará en actividades bilaterales en Estados Unidos y realizará una visita de Estado a Canadá, en respuesta a la invitación de la gobernadora general canadiense, Louise Arbour.



De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la gira tendrá lugar del 20 al 25 de este mes./.



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