Vietnam reafirma su compromiso con la cooperación ASEAN-China

Beijing (VNA) - Vietnam otorga gran importancia y apoya activamente la Exposición China-ASEAN (CAEXPO) y la Cumbre de Negocios e Inversión China-ASEAN (CABIS), afirmó el viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc durante la inauguración de la 23.ª edición de ambos eventos enla ciudad china de Nanning.



El vicepremier destacó que las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y China constituyen uno de los modelos de cooperación más exitosos y estables de las últimas casi cuatro décadas, mientras China sigue siendo uno de los principales inversores extranjeros directos en gran parte de los países del bloque.



En este marco, la cooperación comercial y de inversión entre Vietnam y China ha contribuido al desarrollo y a la conexión de mercados y cadenas de producción. El comercio bilateral alcanzó 216 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, un aumento de más del 35,2% interanual.



La inversión china en Vietnam suma cerca de 37 mil millones de dólares en más de 7.000 proyectos, situándose en el sexto lugar entre los 153 países y territorios que invierten en el país.



El subjefe de Gobierno afirmó que Vietnam seguirá contribuyendo a ampliar los espacios de cooperación entre la ASEAN y China en favor de una prosperidad compartida.



Según el dirigente, tras 23 ediciones, la CAEXPO y la CABIS han pasado de ser ferias de promoción comercial a plataformas clave para conectar mercados, inversiones, tecnologías y empresas de ambas partes.



El enfoque de este año en la Zona de Libre Comercio ASEAN-China (ACFTA), la inteligencia artificial, la economía digital y verde, la logística y las cadenas de suministro refleja la evolución de la cooperación hacia una mayor conexión de las capacidades de desarrollo, el comercio digital y la inversión en alta tecnología.

El viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, y la delegación vietnamita visitan los stands de las empresas vietnamitas que participan en la 23.ª edición de la CAEXPO en 2026. Foto: VNA



La participación de 120 empresas vietnamitas con más de 200 puestos, que exhiben una amplia gama de productos, demuestra el interés de Vietnam en contribuir a construir un entorno pacífico, estable y mutuamente beneficioso para la cooperación ASEAN-China.



En la ocasión, el vicepremier Pham Gia Tuc planteó cuatro propuestas. La primera consiste en aplicar eficazmente la versión 3.0 del ACFTA, simplificando los procedimientos para facilitar el comercio y la inversión y ampliar el acceso a los mercados.



La segunda es promover un comercio y una inversión más equilibrados y sostenibles, así como la cooperación entre empresas chinas y de la ASEAN en ámbitos como la agricultura ecológica, las energías limpias y otros sectores emergentes.



La tercera busca fortalecer la conectividad digital y la innovación mediante la cooperación en inteligencia artificial, comercio electrónico transfronterizo, infraestructura digital y logística inteligente, con el objetivo de construir un ecosistema digital regional innovador, seguro e inclusivo.



La cuarta propuesta se centra en mejorar la conectividad de infraestructuras, especialmente mediante enlaces de transporte transfronterizo, logística y corredores económicos, para establecer cadenas de suministro regionales estables y eficientes.



La CAEXPO y la CABIS de este año se celebran bajo el lema “Oportunidades de la CAFTA 3.0, una vida mejor”, con énfasis en el desarrollo del área de libre comercio y la promoción de un crecimiento económico de calidad.



Se prevé que los eventos reúnan a más de 2.200 empresas chinas y cerca de un millar de la ASEAN, además de unas 50 actividades económicas y comerciales sobre conectividad de cadenas de suministro, promoción de inversiones y diálogo empresarial./.