Inauguran Feria de Industria y Comercio de la región norte de Vietnam 2026

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - El Ministerio de Industria y Comercio, en coordinación con el Comité Popular de la provincia de Bac Ninh, inauguró la noche del 16 de septiembre la Feria de Industria y Comercio de la región norte de Vietnam-Bac Ninh 2026, en el marco del Programa Nacional de Promoción Comercial 2026.



A la ceremonia asistieron el vicepresidente del Comité Popular provincial, Pham Van Thinh; el subdirector de la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, Hoang Minh Chien; dirigentes de departamentos y organismos competentes, así como representantes de las empresas y cooperativas participantes.



La feria cuenta con más de 222 stands y la participación de más de 200 entidades y empresas, que presentan productos industriales y comerciales de las provincias y ciudades del norte, productos OCOP (Cada Comuna, Un Producto), artículos industriales rurales destacados, de aldeas artesanales y otros representativos de empresas, además de productos comerciales, turísticos y gastronómicos de distintas localidades.



En la ceremonia inaugural, el subdirector del Departamento de Industria y Comercio de Bac Ninh, Nguyen Van Phuong, señaló que el evento ofrece a empresas y cooperativas oportunidades para promocionar sus productos, ampliar mercados, conectar la oferta y la demanda y fortalecer los vínculos entre localidades y empresas.



Asimismo, permite presentar el potencial, las ventajas, los logros socioeconómicos y el entorno de inversión y negocios de Bac Ninh, además de promover los productos característicos de las provincias y ciudades del norte.



Las actividades de exhibición y promoción de productos, conexión empresarial, conferencias y seminarios brindan nuevas oportunidades para que las empresas encuentren socios, amplíen sus redes de distribución y accedan a nuevos mercados y consumidores. La feria también contribuye al desarrollo del mercado interno y a la campaña “Los vietnamitas priorizan el consumo de productos vietnamitas”, así como a promover la aplicación de tecnologías digitales y el comercio electrónico en la promoción de esos productos y servicios.



El evento se celebra en un momento de especial significado para Bac Ninh, ya que la resolución sobre el establecimiento de la ciudad de Bac Ninh como entidad administrativa de nivel municipal dependiente del Gobierno central entrará en vigor el 20 de septiembre.



En esta nueva etapa, la provincia considera prioritarios la ciencia y tecnología, la innovación, la industria de alta tecnología, el comercio, los servicios y la logística, al tiempo que intensifica la conexión con otras localidades y su participación en las cadenas de suministro globales.



En este contexto, la feria constituye también una oportunidad para que Bac Ninh presente ante amigos, socios y población de todo el país su imagen, potencial, aspiraciones y dimensión como futura ciudad de nivel municipal dependiente del Gobierno central.

Los delegados visitan los stands de la feria. Foto: VNA



Por su parte, el subdirector de la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, Hoang Minh Chien, destacó que la feria es un evento de promoción comercial de alcance regional y forma parte del Programa Nacional de Promoción Comercial, bajo la dirección conjunta del Ministerio de Industria y Comercio y el Comité Popular de Bac Ninh.



Según Hoang Minh Chien, el evento tiene lugar mientras Bac Ninh se prepara para convertirse en una ciudad de nivel municipal dependiente del Gobierno central y permite mostrar la transformación de la provincia, que pasó de ser una zona predominantemente agrícola a convertirse en un importante polo de crecimiento industrial, producción de alta tecnología, industrias auxiliares y exportación.



La feria también contribuye a reafirmar el papel de Bac Ninh en la conexión económica, comercial y logística con la Región Capital y el delta del río Rojo.



Hoang Minh Chien expresó su expectativa de que las actividades del evento brinden a empresas y cooperativas más oportunidades para buscar socios, ampliar su cuota de mercado y acceder a soluciones de tecnología digital para la distribución, contribuyendo a mejorar la eficiencia empresarial y a lograr una participación más profunda de las marcas vietnamitas en las cadenas de valor.



Asimismo, valoró los esfuerzos del Comité Organizador, el Departamento de Industria y Comercio y el Centro de Desarrollo de Industria y Comercio de Bac Ninh para garantizar que la feria se desarrolle de manera segura, eficaz y ordenada.



La feria permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre./.