Transformación digital amplía mercado para los productos vietnamitas

Hanoi (VNA) - El comercio electrónico está abriendo nuevos canales de acceso al mercado para empresas y cooperativas vietnamitas, ayudándolas a promover sus marcas, acercar sus productos a los consumidores, mejorar la competitividad y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo.

En la Cooperativa de Cerámica Minh Tam, en la comuna de Phu Lang, provincia de Bac Ninh, los teléfonos inteligentes, Internet y las transmisiones en directo por redes sociales se han convertido en nuevas herramientas de promoción comercial.

En lugar de depender de los visitantes a la aldea artesanal o de los canales tradicionales de distribución, sus productos cerámicos se presentan directamente en plataformas digitales, donde llegan a miles de espectadores y generan pedidos durante las propias transmisiones.

Según Dang Thi Tam, directora de la cooperativa, las transmisiones en directo por TikTok no solo atraen a numerosos espectadores, sino que también permiten presentar la tradicional aldea alfarera de Phu Lang, sus valores culturales y las historias de sus artesanos.

Los resultados de las ventas en línea tampoco se limitan a los pedidos realizados durante las transmisiones. Muchos clientes continúan contactando a través de Zalo, siguen los nuevos productos y vuelven a comprar.

Esta experiencia demuestra que la transformación digital no sustituye los valores tradicionales de los productos artesanales, sino que permite difundir las historias de los productos, las localidades y los artesanos entre un público más amplio. Al mismo tiempo, reduce la distancia entre productores y consumidores y abre oportunidades para que productos con mercados relativamente limitados lleguen a clientes de distintas localidades.

Muchas empresas también aprovechan activamente el comercio electrónico mediante sitios web, aplicaciones, programas de gestión de ventas, pagos electrónicos, códigos QR para la trazabilidad y tiendas en plataformas digitales.

Tran Thi Vuong, directora general de la sociedad anónima de Procesamiento de Alimentos Thach An, señaló que el comercio electrónico es eficaz para promover la imagen empresarial y las marcas, al permitir llegar a clientes en diferentes lugares.

Las transmisiones en directo han dejado de ser una simple herramienta de promoción para convertirse gradualmente en un instrumento de promoción comercial que conecta directamente productos, vendedores y compradores.

En el programa “Vitalidad de los productos vietnamitas”, organizado por el Ministerio de Industria y Comercio en la calle Trang Tien de Hanoi desde principios de 2026, el modelo que combina la exhibición presencial con las transmisiones en directo ha generado resultados positivos en la promoción, conexión y comercialización de productos vietnamitas.

El programa ayuda a las empresas a acercarse a los consumidores mediante métodos modernos y, al mismo tiempo, ofrece a estos la posibilidad de experimentar directamente los productos. Esta combinación permite a las empresas presentarlos, recibir comentarios y ajustar sus estrategias de acceso al mercado.

Según Tran Huu Linh, director del Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interior, el programa busca crear nuevos canales de conexión entre los productos y los consumidores mediante un modelo multicanal que combina compras, experiencias presenciales y plataformas digitales.

La incorporación de las transmisiones en directo responde a la tendencia de los consumidores a trasladarse cada vez más al entorno digital, ampliando el alcance de la conexión entre los productos locales y el mercado.

Desde una transmisión en directo hasta un ecosistema comercial multicanal, la transformación digital está ampliando el espacio de desarrollo de los productos vietnamitas.

Al combinar la calidad de los productos con la tecnología, las historias de marca y la confianza de los consumidores, los productos de las aldeas artesanales, cooperativas y empresas vietnamitas tienen mayores oportunidades de ampliar sus mercados tanto a nivel nacional como en el proceso de integración internacional./.

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