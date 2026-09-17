Vietnam promueve una política fiscal flexible para impulsar el crecimiento

Hanoi (VNA) - Expertos y empresas consideran que, desde principios de 2026, Vietnam ha aplicado una política fiscal expansiva y focalizada que contribuye a mantener la estabilidad macroeconómica y desempeña un papel central en el apoyo al objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos.



Según el Ministerio de Finanzas, los ingresos del presupuesto estatal en los primeros ocho meses de 2026 se estiman en 2.023,8 billones de dongs (77,8 mil millones de dólares), equivalentes al 80% de la previsión anual y un 16% más que en el mismo período de 2025.



Los ingresos internos alcanzaron 1.752,9 billones de dongs (67,3 mil millones de dólares), el 86,6% del total, con un aumento interanual del 16,6%. Por su parte, los ingresos equilibrados derivados de las actividades de importación y exportación sumaron 223,9 billones de dongs (8,57 mil millones de dólares), equivalentes al 80,6% de la previsión anual y un 7,9% más interanual.



El aumento de los ingresos ha permitido garantizar las partidas de gasto y mantener el apoyo fiscal. En los primeros ocho meses, el gasto presupuestario estatal se estimó en 1.608,3 billones de dongs (61,8 mil millones de dólares), el 50,9% de la previsión anual y un 13,3% más que en el mismo período de 2025. El importe total de impuestos, tasas y alquileres de terrenos exentos, reducidos o aplazados se estima en unos 209 billones de dongs (8 mil millones de dólares).



El vicepresidente y secretario general de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Hanoi, Mac Quoc Anh, señaló que las medidas de exención, reducción y aplazamiento de impuestos y tasas aplicadas en 2026 han tenido efectos claros en las empresas, en un contexto marcado por las presiones derivadas de los costos de los insumos, el acceso al capital, el mercado y la competencia.



Según Mac Quoc Anh, la continuación de la reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA), del 10% al 8% para numerosos grupos de bienes y servicios hasta finales de 2026, no solo beneficia a las empresas, sino que también contribuye a estimular el consumo, mejorar la demanda agregada y favorecer la circulación de mercancías.



La Resolución 43/2026/QH16 establece además una reducción del 30% del impuesto sobre la renta empresarial correspondiente a los períodos fiscales de 2026 y 2027 para las empresas con ingresos anuales no superiores a 10 mil millones de dongs, así como una reducción del 30% del impuesto sobre la renta personal para los particulares que desarrollan actividades empresariales dentro del umbral de ingresos correspondiente.



El director general de la empresa de contabilidad y asesoría fiscal Trong Tin, Nguyen Van Duoc, consideró que la política fiscal está pasando de medidas de apoyo generalizadas a soluciones más focalizadas, destinadas tanto a resolver dificultades inmediatas como a crear margen para que las empresas inviertan, amplíen la producción y mejoren su competitividad.



En su opinión, la reducción del IVA, el aplazamiento de impuestos y alquileres de terrenos, así como la reducción de 46 tasas y tarifas, contribuyen a disminuir los costos y mejorar el flujo de caja de las empresas.



Por su parte, Nguyen Van Dieu, director de la sociedad anónima An Phat, afirmó que el aplazamiento, la exención y la reducción de impuestos y tasas ayudan a las empresas a mejorar su capacidad de resistencia ante el aumento de los costos de insumos, logística y financiación.



Al mismo tiempo, el impulso de la inversión pública en transporte, energía, logística e infraestructura digital contribuye a estimular la demanda agregada, generar empleo y reducir a largo plazo los costos de producción, transporte y transacción.



Para aumentar la eficacia de estas políticas, Nguyen Van Dieu subrayó la necesidad de seguir simplificando los procedimientos, reforzar la transparencia informativa y garantizar la aplicación oportuna de las medidas de apoyo. Esto contribuirá a fortalecer la confianza y crear condiciones favorables para que las empresas mantengan sus operaciones, reinviertan y amplíen la producción, contribuyendo al crecimiento económico./.

VNA