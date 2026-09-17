Turismo

Vietnam busca liberar recursos para acelerar el crecimiento del turismo

Vietnam busca transformar el turismo de un modelo basado en la cantidad a otro centrado en la calidad, la sostenibilidad y un mayor valor añadido.

Con sus aguas cristalinas y su majestuoso paisaje, el embalse hidroeléctrico de Hoa Binh (provincia de Phu Tho) se ha convertido en un destino imperdible para los turistas. (Foto: VNA)
Con sus aguas cristalinas y su majestuoso paisaje, el embalse hidroeléctrico de Hoa Binh (provincia de Phu Tho) se ha convertido en un destino imperdible para los turistas. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Para aprovechar al máximo los recursos disponibles, el sector turístico de Vietnam necesita renovar su pensamiento, enfoque y métodos de trabajo y pasar de un modelo de crecimiento basado en la cantidad a otro centrado en la calidad, con el fin de elevar el valor añadido para la economía y contribuir al desarrollo rápido y sostenible del país en la nueva era.

Base para impulsar el turismo en la nueva era

Gracias a los mecanismos y políticas favorables adoptados por las autoridades competentes, el turismo vietnamita ha registrado un crecimiento significativo en los últimos años. En 2025, Vietnam recibió 21,2 millones de visitantes internacionales, cifra superior a los 18 millones registrados en 2019, antes de la pandemia de COVID-19. El resultado supuso además un aumento del 20,4% respecto a 2024 y quintuplicó el crecimiento medio mundial.

Vietnam figura entre los países de Asia-Pacífico con mayor ritmo de recuperación y crecimiento turístico. La expansión del sector ha generado efectos positivos en numerosas áreas, contribuyendo a transformar la estructura económica, impulsar las exportaciones, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida.

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Un artesano esculpiendo obras de arte con raíces de bambú en el casco antiguo de Hoi An (Foto: nhandan.vn)

Para 2026, el sector aspira a recibir 25 millones de visitantes internacionales y 150 millones de turistas nacionales, con unos ingresos totales previstos de 43 mil millones de dólares.

En este contexto, la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam considera que la Resolución 26-NQ/TW del Buró Político sobre “el desarrollo del turismo de Vietnam como sector económico clave en la nueva era” abre una nueva etapa, con objetivos más ambiciosos, un enfoque integral y soluciones innovadoras.

La resolución orienta el desarrollo turístico como un ecosistema económico integral y exige la participación de todo el sistema político. El Buró Político pide comprender plenamente el papel del turismo como motor de un nuevo modelo de crecimiento basado en la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital, el crecimiento verde y el desarrollo sostenible.

Este enfoque supone pasar de un desarrollo extensivo, basado en el volumen y la explotación de recursos, a otro intensivo, centrado en la calidad, la eficiencia, la sostenibilidad y un mayor valor añadido, mediante productos innovadores y experiencias diferenciadas. También plantea renovar la gestión turística y coordinar los servicios a lo largo de toda la cadena de valor.

Asimismo, se debe definir claramente la responsabilidad de las organizaciones del Partido, las autoridades y sus máximos dirigentes en el desarrollo turístico e integrar los objetivos del sector en las estrategias y planes de desarrollo económico, cultural y social, en conexión con la protección ambiental, la defensa, la seguridad, las relaciones exteriores y la integración internacional.

Convertir los recursos turísticos en motores de desarrollo

La Resolución 26-NQ/TW establece orientaciones para perfeccionar el marco institucional, movilizar recursos y crear condiciones para nuevos modelos de negocio, incluidos la economía colaborativa, las plataformas digitales, la economía nocturna, las actividades ribereñas y costeras y los complejos turísticos, recreativos, culturales y deportivos.

También plantea desarrollar el turismo de compras mediante la mejora de los mecanismos de devolución del impuesto al valor añadido y perfeccionar las políticas aplicables a las plataformas turísticas transfronterizas en línea. Al mismo tiempo, fomenta la innovación, la transformación digital, el turismo inteligente, el turismo verde y los modelos de negocio digitales.

La resolución prevé además mecanismos de cooperación público-privada para gestionar, conservar y desarrollar destinos con especial valor ecológico o que requieran protección especial y grandes inversiones, así como atraer inversores estratégicos para las infraestructuras turísticas y de acceso a los destinos.

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Los turistas disfrutan explorando el casco antiguo de Hanoi en recorridos en ciclotaxi. (Foto: VNA)


Se contemplan políticas de apoyo en materia de inversión, tierras, financiación, procedimientos, impuestos, tasas y actividades empresariales para diversos segmentos, como el turismo de salud, conferencias, exposiciones, eventos, deportes, turismo agrícola y ecoturismo, además de mecanismos financieros para paisajes, zonas verdes y espacios públicos sin explotación comercial directa.

Para atraer visitantes internacionales, se plantea seguir facilitando los procedimientos de entrada y salida, ampliar las exenciones recíprocas de visado y aplicar políticas flexibles para los mercados prioritarios, garantizando al mismo tiempo la defensa, la seguridad y los intereses nacionales. También se prevén políticas preferenciales de visado para los segmentos con mayor capacidad de contribuir al desarrollo turístico, así como la simplificación de los procedimientos de estancia y visita en zonas fronterizas e insulares y un seguro obligatorio para los turistas internacionales.

La Oficina Nacional de Turismo considera que estas tareas y soluciones reflejan la determinación de transformar profundamente el pensamiento y los métodos de desarrollo turístico en la nueva era./.

VNA
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