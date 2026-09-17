Turismo

Da Nang acelera captación de turistas MICE y espera un repunte a finales de año

Da Nang ha recibido más de 60.000 visitantes MICE en 2026 y refuerza su estrategia para alcanzar 93.000 turistas de negocios durante el año.

Para 2026, Da Nang aspira a recibir aproximadamente 19,1 millones de turistas, incluidos unos 8,7 millones de visitantes internacionales (Fuente: VNA)
Para 2026, Da Nang aspira a recibir aproximadamente 19,1 millones de turistas, incluidos unos 8,7 millones de visitantes internacionales (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - La ciudad centrovietnamita de Da Nang ha recibido y asesorado hasta mediados de septiembre a cerca de 200 grupos MICE, con más de 60.000 visitantes, y prevé intensificar la captación de este segmento en los últimos meses de 2026 para alcanzar su meta anual de unos 93.000 turistas, un 12% más que en 2025.

De los grupos atendidos, 121 fueron internacionales, con unos 35.424 visitantes, y 78 nacionales, con 24.620. Para acelerar el crecimiento del segmento, el sector turístico municipal refuerza la conexión con empresas y organizadores de eventos y renueva sus estrategias de promoción.

El programa MICE (reuniones, viajes de incentivo, conferencias y eventos) de Da Nang para 2026 fue ajustado para facilitar el acceso a las políticas de apoyo. Los grupos nacionales de 70 personas o más y los internacionales de al menos 30 pueden beneficiarse de estas medidas. Por primera vez, la ciudad establecerá además un mecanismo para reconocer a las empresas MICE destacadas y aplicará políticas específicas a los grupos que visiten Da Nang por segunda vez o más.

Como parte de la nueva estrategia promocional, las autoridades invitan a representantes de empresas y organizaciones que participan directamente en la selección de destinos a experimentar Da Nang antes de diseñar programas para sus empleados.

En septiembre, el Centro de Promoción Turística de Da Nang, en coordinación con empresas de viajes, organizó un programa para representantes de grandes grupos empresariales y corporaciones de todo el país. Los participantes no solo conocieron hoteles, salas de reuniones y la capacidad organizativa, sino que también experimentaron productos vinculados al descanso, la cultura, el patrimonio, la gastronomía, las artes y el entretenimiento.

Según el Centro, este enfoque permite evaluar directamente la calidad de los servicios y la capacidad del destino para diseñar programas de conferencias, incentivos, integración de equipos y descanso.

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El 25 de agosto de 2026, se inauguró en la ciudad de Da Nang la Conferencia Plenaria de 2026 de la Red de Justicia del Sudeste Asiático (SEAJust). Foto:


La directora del Centro de Promoción Turística de Da Nang, Nguyen Thi Hong Tham, señaló que la urbe continuará ampliando la conexión con empresas, organizadores de eventos y socios del sector turístico, además de desarrollar productos MICE flexibles y adaptados a las necesidades de cada grupo.

Da Nang considera el MICE un segmento de alto valor por su capacidad para combinar alojamiento, conferencias, descanso, gastronomía, compras y otras experiencias. Su desarrollo busca prolongar la estancia de los visitantes, elevar el gasto y aumentar la capacidad de atraer grupos numerosos.

Este esfuerzo se enmarca en el objetivo turístico general de la ciudad para 2026, que contempla atender a unos 19,1 millones de visitantes, incluidos 8,7 millones de internacionales y 10,4 millones nacionales. Los ingresos por alojamiento, restauración y servicios de viajes se estiman en cerca de 70 billones de dong (2,7 mil millones de dólares).

Con ello, el sector turístico reafirma su papel como uno de los sectores económicos clave y su contribución al crecimiento económico y social sostenible de Da Nang./.

VNA
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