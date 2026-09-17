Líder vietnamita destaca el valor de la experiencia histórica para el desarrollo nacional

Hanoi (VNA) - La sabiduría acumulada a lo largo de la historia debe convertirse en una capacidad que oriente el desarrollo nacional, afirmó hoy el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.



El mandatario hizo esta afirmación al presidir en Hanoi la segunda reunión del Comité Directivo encargado de hacer balance de los 100 años de liderazgo del Partido en la Revolución vietnamita y definir las orientaciones para el desarrollo del país en las próximas décadas, así como de resumir los 40 años de aplicación de la Plataforma para la construcción nacional en el período de transición al socialismo.



En su intervención, el máximo dirigente destacó que esta constituye una tarea estratégica del Partido y de la nación. Un siglo de liderazgo revolucionario ha forjado la experiencia y la sabiduría del Partido, la creatividad del pueblo y los enormes sacrificios de varias generaciones.



La responsabilidad actual consiste en esclarecer la magnitud de los logros que han transformado el destino nacional, sintetizar las lecciones de valor duradero y sentar bases científicas para definir la trayectoria de desarrollo del país durante el próximo siglo, subrayó.



Vietnam está implementando la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y entrando en una nueva etapa de desarrollo, con mayores exigencias en materia de productividad, calidad, capacidad de autonomía y nivel de vida de la población. Al mismo tiempo, las transformaciones tecnológicas, demográficas, ambientales y de las relaciones internacionales plantean interrogantes que trascienden las experiencias anteriores.



Por ello, el proceso de balance debe permitir al Partido identificar claramente las oportunidades, los riesgos y las capacidades necesarias para liderar de manera proactiva el desarrollo nacional.



Los resultados servirán tanto para formular los lineamientos como para preparar los documentos del XV Congreso Nacional del Partido y sentar las bases para elaborar una nueva Plataforma.



Delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)



En concreto, el informe sobre el centenario deberá esclarecer el proceso de liderazgo revolucionario, las decisiones estratégicas y las lecciones de carácter transversal. El informe sobre los 40 años profundizará en el desarrollo del pensamiento teórico y la aplicación de la Plataforma, contribuyendo a clarificar el modelo socialista, la trayectoria y los pasos adecuados para Vietnam.



El secretario general y presidente To Lam señaló que, a partir de la práctica histórica, es necesario desarrollar el pensamiento teórico y elevar la capacidad de liderazgo y gobierno. También se debe explicar por qué el Partido logró movilizar la fuerza nacional para superar momentos decisivos y desafíos complejos, así como analizar con franqueza las limitaciones, deficiencias y oportunidades que no fueron aprovechadas.



El pueblo debe estar presente en todo el proceso de balance, como sujeto creador de la historia. Es necesario evidenciar su fuerza y sabiduría en la formulación y ejecución de los lineamientos, la supervisión del poder y el disfrute de los logros. La eficacia del liderazgo debe medirse por la capacidad de resolver los problemas nacionales, proteger los derechos e intereses legítimos y mejorar la calidad de vida de la población.



El dirigente indicó que la visión hacia 2130 exige un pensamiento que trascienda los límites de un solo mandato y esté asociado a la responsabilidad de varias generaciones, por lo que se deben determinar los valores intangibles que deben preservarse, las capacidades que deben acumularse y los nuevos espacios de desarrollo que deben abrirse.



Asimismo, exhortó a esclarecer cómo el Partido debe renovar su pensamiento y sus métodos de dirección, así como preparar a sus cuadros para liderar un país en un nivel superior de desarrollo.



Instó a concentrar esfuerzos en perfeccionar los esquemas de orientación de las investigaciones. Las cuestiones nuevas o aquellas sobre las que existan diferentes puntos de vista deben abordarse como temas de investigación, con métodos adecuados para su verificación.



La labor de balance debe consolidar el temple del Partido, promover la creatividad del pueblo y preparar condiciones sólidas para el futuro, subrayó.



Durante la sesión, el Comité Directivo aportó opiniones sobre dos documentos detallados: el Informe del balance de los 100 años del liderazgo del Partido en la Revolución vietnamita (1930-2030), con las orientaciones para el desarrollo del país durante los siguientes 100 años (2030-2130), y el Informe del balance de los 40 años de ejecución de la Plataforma para la construcción nacional en el período de transición al socialismo./.