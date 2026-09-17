Policía de provincia de Lao Cai desmantela una banda de estafa transnacional en Laos

Lao Cai, Vietnam (VNA) - La Policía de la provincia vietnamita de Lao Cai, en coordinación con las fuerzas de seguridad de Vietnam y Laos, desmanteló una banda transnacional dedicada a estafar y apropiarse de bienes mediante redes informáticas, telecomunicaciones y dispositivos electrónicos en la provincia laosiana de Bokeo.



Según las investigaciones preliminares, la banda utilizaba cuentas de Facebook para contactar con posibles víctimas y las inducía a realizar pedidos en línea a cambio de supuestas comisiones a través de sitios web falsos, para después apropiarse de su dinero.



Al determinar que se trataba de una red de gran escala, la Policía de Lao Cai estableció un caso especial de investigación y coordinó con el Departamento General de Policía del Ministerio de Seguridad Pública de Laos las medidas para detener a sus integrantes en Bokeo.



El 12 de septiembre, las fuerzas de ambos países realizaron una redada y detuvieron a 91 personas, entre ellas 64 ciudadanos vietnamitas y 27 extranjeros. Entre los arrestados se encontraban el cabecilla y otros miembros que ocupaban puestos clave. También fueron incautados 65 ordenadores y 192 teléfonos móviles.



Posteriormente, las autoridades policiales de Laos entregaron a la Policía de Lao Cai a los 64 ciudadanos vietnamitas y las pruebas relacionadas para continuar el proceso conforme a la legislación.



Las investigaciones iniciales determinaron que, desde principios de 2026 hasta su detención, la banda había estafado a miles de víctimas vietnamitas y obtenido unos 1,5 billones de dong, equivalentes a más de 57 millones de dólares.



La Policía de Lao Cai continúa ampliando la investigación, consolidando las pruebas y preparando los procedimientos judiciales correspondientes.



En reconocimiento a la operación, el Comité Popular de la provincia otorgó una recompensa extraordinaria de 200 millones de dong (unos 7.700 dólares) al equipo especial de investigación./.

VNA