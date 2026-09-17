Sociedad

Policía de provincia de Lao Cai desmantela una banda de estafa transnacional en Laos

Vietnam y Laos desmantelan una red transnacional de estafas en línea en Bokeo, detienen a 91 personas y confiscan ordenadores y teléfonos.

El coronel Tran Quoc Huy, subdirector de la policía provincial de Lao Cai, se confronta directamente a los sospechosos de la red de narcotráfico. (Foto: VNA)
El coronel Tran Quoc Huy, subdirector de la policía provincial de Lao Cai, se confronta directamente a los sospechosos de la red de narcotráfico. (Foto: VNA)

Lao Cai, Vietnam (VNA) - La Policía de la provincia vietnamita de Lao Cai, en coordinación con las fuerzas de seguridad de Vietnam y Laos, desmanteló una banda transnacional dedicada a estafar y apropiarse de bienes mediante redes informáticas, telecomunicaciones y dispositivos electrónicos en la provincia laosiana de Bokeo.

Según las investigaciones preliminares, la banda utilizaba cuentas de Facebook para contactar con posibles víctimas y las inducía a realizar pedidos en línea a cambio de supuestas comisiones a través de sitios web falsos, para después apropiarse de su dinero.

Al determinar que se trataba de una red de gran escala, la Policía de Lao Cai estableció un caso especial de investigación y coordinó con el Departamento General de Policía del Ministerio de Seguridad Pública de Laos las medidas para detener a sus integrantes en Bokeo.

El 12 de septiembre, las fuerzas de ambos países realizaron una redada y detuvieron a 91 personas, entre ellas 64 ciudadanos vietnamitas y 27 extranjeros. Entre los arrestados se encontraban el cabecilla y otros miembros que ocupaban puestos clave. También fueron incautados 65 ordenadores y 192 teléfonos móviles.

Posteriormente, las autoridades policiales de Laos entregaron a la Policía de Lao Cai a los 64 ciudadanos vietnamitas y las pruebas relacionadas para continuar el proceso conforme a la legislación.

Las investigaciones iniciales determinaron que, desde principios de 2026 hasta su detención, la banda había estafado a miles de víctimas vietnamitas y obtenido unos 1,5 billones de dong, equivalentes a más de 57 millones de dólares.

La Policía de Lao Cai continúa ampliando la investigación, consolidando las pruebas y preparando los procedimientos judiciales correspondientes.

En reconocimiento a la operación, el Comité Popular de la provincia otorgó una recompensa extraordinaria de 200 millones de dong (unos 7.700 dólares) al equipo especial de investigación./.

VNA
#ANPTT #Vietnam #Laos #Lao Cai
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

Vietnam establece récord nacional con la mayor participación de personas mayores en exhibición de danza colectiva

Vietnam establece récord nacional con la mayor participación de personas mayores en exhibición de danza colectiva

La Asociación de Personas Mayores de Hanoi organizó el 17 de septiembre el lanzamiento del Mes de Acción por las Personas Mayores de la ciudad 2026 y una actuación de danza colectiva que estableció el récord de Vietnam por contar con el mayor número de personas mayores participantes. Se trata de una actividad significativa para celebrar la exitosa conclusión de la 7ma. Asamblea de la Asociación de Personas Mayores de Vietnam, correspondiente al período 2026-2031.

Vietnam logra varios resultados positivos sobre protección infantil

Vietnam logra varios resultados positivos sobre protección infantil

Durante el último tiempo, los esfuerzos de protección infantil en Vietnam han logrado varios resultados destacados, lo que contribuye a reafirmar el firme compromiso de Vietnam con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.