Máximo dirigente pide a Hanoi liderar la formación de un equipo de cuadros

Hanoi (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, subrayó hoy que Hanoi debe liderar la formación de un equipo de cuadros con firmeza política, inteligencia, disciplina, integridad y capacidad de acción, capaz de responder a las nuevas exigencias del desarrollo de la capital.



El máximo dirigente, quien es jefe del Equipo de Inspección y Supervisión n.° 218 del Buró Político, presidió una reunión para aprobar el proyecto de informe sobre los resultados de la inspección y supervisión de 2026 al Buró Ejecutivo del Comité partidista de Hanoi (tercera fase).



En su intervención, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, valoró que el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Hanoi ha dirigido de manera proactiva la labor de personal y ha logrado resultados positivos.



Resaltó que la ciudad ha avanzado en el perfeccionamiento de las normas sobre descentralización de la gestión, requisitos para los cargos, evaluación, planificación, formación y políticas de personal. Asimismo, la reorganización y asignación del personal en las 126 comunas y barrios se ha llevado a cabo pese al elevado volumen de trabajo, garantizando el funcionamiento continuo del aparato administrativo.



La labor de personal también se ha orientado cada vez más hacia las bases, reiteró y señaló que la ciudad ha aplicado políticas para atraer y aprovechar el talento, al tiempo que impulsa la digitalización de la gestión, administración y evaluación del personal.



Enfatizó que Hanoi está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con mayores exigencias en materia de visión, calidad de la gobernanza y capacidad de ejecución. Como centro político y administrativo nacional, así como importante centro de cultura, educación, ciencia y tecnología, innovación e integración internacional, la capital debe liderar la formación de un equipo de cuadros, resaltó.

Vu Dang Dinh, miembro del Comité Permanente y jefe de la Comisión de Organización del Comité del Partido de Hanoi, pronuncia un discurso. (Foto: VNA)





Los cuadros de la capital deben tener firmeza política, integridad moral, espíritu de servicio al pueblo, disciplina y honestidad en el desempeño de sus funciones. Al mismo tiempo, deben contar con pensamiento estratégico, comprender las particularidades de una gran urbe y poseer capacidades de gobernanza moderna.



El máximo dirigente pidió que el personal respondiera a las distintas exigencias según el nivel y el ámbito de trabajo. Los cuadros municipales deben tener capacidad para formular políticas, coordinar sectores y movilizar recursos, mientras que los de base deben conocer a fondo su territorio, mantenerse cerca de la población, resolver con rapidez los asuntos y dominar el entorno digital.



Ámbitos clave como la planificación urbana, el transporte, el medio ambiente, la ciencia y la tecnología, las finanzas, el derecho, la cultura y la gestión urbana requieren cuadros y expertos con sólidos conocimientos especializados, capacidad y compromiso.



Hanoi necesita formar un equipo de cuadros dispuesto a pensar, actuar e innovar en beneficio del interés común. Sin embargo, toda iniciativa debe respetar la disciplina del Partido y las leyes del Estado, incorporar mecanismos de gestión de riesgos y rendición de cuentas, así como escuchar a la población, dialogar con las empresas, respetar los conocimientos especializados y utilizar los datos.



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, instó a Hanoi a revisar y corregir de inmediato las deficiencias en materia de personal tras la reorganización; perfeccionar la definición de puestos, los marcos de competencias y los mecanismos de descentralización; y considerar la renovación de los métodos de evaluación del personal como un avance decisivo.



La ciudad debe mejorar la calidad de la planificación, formación, creación de reservas y rotación de cuadros; aplicar de manera efectiva las políticas de atracción y aprovechamiento del talento; y fortalecer la gestión del personal mediante datos, así como la inspección, supervisión y el control del poder.



Se pidió al Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la ciudad que integrara los resultados de las tres fases de inspección en un único plan. Cada tarea debe definir claramente su contenido, la unidad responsable y las unidades de coordinación, el plazo, los resultados esperados y las responsabilidades. En los casos de retraso, deben determinarse las causas, los responsables y el plazo para su solución.



Enfatizó que los resultados de la inspección deben reflejarse en la calidad del equipo de cuadros y en la eficiencia del funcionamiento del aparato tras la reorganización. Hanoi debe garantizar que cada persona ocupe el puesto adecuado, se sigan los procedimientos establecidos y se obtengan resultados concretos.



Los ciudadanos y las empresas deben percibir trámites más ágiles, responsabilidades más claras y una mejor atención. Los cuadros con capacidad, prestigio y buenos resultados deben ser valorados y promovidos, mientras que quienes actúen con pasividad, eludan responsabilidades o no cumplan los requisitos deben recibir formación, ser reasignados o ser sometidos oportunamente a un proceso de selección.



Por su parte, el secretario del Comité del Partido de Hanoi, Tran Duc Thang, afirmó que el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la ciudad se comprometió a mantener la unidad y el consenso y a aplicar de manera seria, decidida y eficaz las conclusiones y orientaciones, con el objetivo de construir una capital cada vez más culta, civilizada, moderna y próspera, digna de la confianza y las expectativas del Partido, del Estado y de todo el pueblo./.