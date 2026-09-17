Visita del máximo dirigente impulsará las relaciones Vietnam-EE. UU., destaca embajador

Nueva York (VNA) – La próxima visita de trabajo a Estados Unidos del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, contribuirá a impulsar medidas concretas para desarrollar de manera sustancial y eficaz la Asociación Estratégica Integral bilateral, reafirmando al mismo tiempo la contribución responsable de Vietnam a los asuntos internacionales, afirmó el embajador vietnamita en el país norteamericano, Nguyen Quoc Dung.



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Estados Unidos antes de la participación del máximo dirigente vietnamita en el Debate General de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y en diversas actividades bilaterales a partir del 20 de septiembre, el embajador destacó la importancia de la visita y las áreas con amplio potencial para profundizar la cooperación bilateral.



Durante su estancia, el líder vietnamita mantendrá reuniones con dirigentes de la Administración y el Congreso de Estados Unidos, empresarios, inversores, representantes de las principales corporaciones tecnológicas del país, intelectuales vietnamitas y vietnamitas-estadounidenses, así como amigos estadounidenses, informó.



El máximo dirigente también mantendrá encuentros con representantes de organizaciones que trabajan para superar las consecuencias de la guerra, en particular las relacionadas con la búsqueda y verificación de la identidad de los soldados vietnamitas caídos en combate, añadió.



En un contexto de rápido desarrollo científico y tecnológico y ante la compleja evolución de la situación política, de seguridad y económica mundial, una cooperación más sustancial entre Vietnam y Estados Unidos reviste importancia para ambos países y puede contribuir a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo, afirmó.



Según el diplomático, la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Estados Unidos abarca una amplia gama de ámbitos, entre ellos la política y la diplomacia, la seguridad y la defensa, la economía, el comercio y la inversión, la ciencia y la tecnología, la educación y formación y los intercambios entre los pueblos.



En la próxima etapa, ambas partes deben priorizar los sectores estratégicos para el desarrollo de Vietnam en los que Estados Unidos cuenta con fortalezas y necesidades de cooperación, especialmente las tecnologías avanzadas, la energía limpia y unas cadenas de suministro resilientes.



Ambas partes pueden ampliar la cooperación en semiconductores, inteligencia artificial (IA), centros de datos, servicios digitales avanzados y formación de recursos humanos, señaló y añadió que estos ámbitos están estrechamente vinculados con el objetivo de Vietnam de elevar la participación de la economía digital al 30% del PIB para 2030.



En materia de energía limpia, Vietnam necesita incrementar significativamente su capacidad de generación eléctrica mientras persigue un elevado crecimiento económico y el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050. Esto abre oportunidades para que las empresas estadounidenses aporten capital, tecnología y experiencia en energías renovables, gas natural licuado, redes eléctricas, almacenamiento de energía y eficiencia energética.



El embajador señaló que ambos países también pueden construir cadenas de suministro más diversificadas y resilientes mediante la expansión del comercio de productos tecnológicos avanzados, el fortalecimiento de la conectividad logística y una mayor vinculación entre inversores estadounidenses y empresas vietnamitas. A su juicio, estos son ámbitos en los que los intereses de ambas partes convergen cada vez más y que pueden generar valor a largo plazo, más allá de la mera expansión del comercio y la inversión.



Destacó asimismo las perspectivas de cooperación bilateral en ciencia y tecnología, innovación, IA, semiconductores y transformación digital, al considerar que las necesidades de desarrollo de Vietnam y las fortalezas de Estados Unidos en estos ámbitos son altamente complementarias.

Vietnam considera estos sectores importantes motores de la productividad, la calidad del crecimiento y la competitividad económica, además de estar estrechamente alineados con sus nuevas prioridades para atraer inversión extranjera.



El importante papel de Vietnam en las cadenas mundiales de suministro de productos electrónicos, su amplia red de acuerdos de libre comercio y su abundante fuerza laboral crean condiciones favorables para que los inversores estadounidenses se incorporen a las cadenas de suministro y los mercados existentes, al tiempo que abren nuevas oportunidades en semiconductores, IA, centros de datos, manufactura avanzada y servicios digitales, señaló el embajador.



En cuanto al papel de la comunidad vietnamita en Estados Unidos en el fomento de las relaciones bilaterales, el embajador la describió como diversa, dinámica y con una presencia destacada en ámbitos como la ciencia y tecnología, educación, salud, negocios, cultura, arte y actividades sociales. Por ello, constituye de manera natural un puente importante y dinámico entre ambos países, afirmó.



El embajador llamó a crear mayores oportunidades para que los intelectuales, empresarios y jóvenes de la comunidad contribuyan al desarrollo de Vietnam mediante asesoramiento, docencia, investigación conjunta, transferencia de conocimientos, formación de recursos humanos, apoyo a empresas emergentes y redes de inversión tecnológica.



Estas contribuciones no requieren necesariamente que los miembros de la comunidad regresen a Vietnam para trabajar a largo plazo, ya que los expertos pueden participar mediante proyectos de investigación, redes de asesoramiento, formación en línea y vínculos sectoriales o locales, señaló.



La Embajada continuará escuchando y apoyando a la comunidad, además de crear canales prácticos para que sus miembros contribuyan, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias, al desarrollo del país y al fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre Vietnam y Estados Unidos, concluyó./.

VNA