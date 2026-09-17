Descubren numerosos objetos en dos tumbas antiguas de unos 1.500 años en Vietnam

Nghe An, Vietnam (VNA) - Una excavación de emergencia en la zona de Ru But, comuna de Kim Lien, provincia de Nghe An, permitió descubrir dos tumbas de ladrillo de entre los siglos IV y VI, con numerosos objetos funerarios que aportan nuevos datos sobre las prácticas funerarias de la época.



El Museo de Nghe An-Xo Viet Nghe Tinh y la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Hanoi presentaron la víspera los resultados de la excavación.



Los especialistas determinaron inicialmente que ambas tumbas, correspondientes al período de las Seis Dinastías, cuentan con tres partes: fosa, pasadizo y cámara funeraria. Fueron construidas principalmente con ladrillos rectangulares rojos o grises, de baja cocción y diferentes tamaños, algunos decorados con motivos de cuadros.



Entre los objetos recuperados figuran jarras, tazas, cuencos, ollas, vasijas y frascos de cerámica; monedas Wu Zhu; cuchillos, sables y espadas de hierro; objetos de bronce; cuentas de vidrio y piezas de metal de color dorado.



La segunda tumba, situada a más de dos metros de profundidad respecto a la primera y relativamente intacta, reviste especial interés porque permite conocer mejor la disposición de los objetos funerarios.



Los arqueólogos señalaron que las tumbas presentan características similares a otros vestigios de la zona, incluidos los de Nam Loc, actualmente comuna de Van An, y Nui Chung, en Kim Lien, tanto en su planta como en la excavación de las fosas y la construcción de las cámaras.



Por sus características estructurales, técnicas constructivas y objetos, los especialistas las identificaron como tumbas funerarias de cámara construidas con ladrillos, conocidas habitualmente como tumbas de ladrillo o tumbas Han. Este tipo de sepultura es común en zonas próximas a grandes ríos y antiguas rutas de navegación, incluido el río Lam.



Tras la excavación, los especialistas recomendaron rellenar y cubrir temporalmente los vestigios para su conservación, así como desarrollar un programa más amplio de investigación y prospección arqueológica en la cuenca del río Lam.



También propusieron reforzar la protección y supervisión de las tumbas de Ru But y sus alrededores y sensibilizar a la población sobre el valor de estos vestigios.



El hallazgo se produjo en abril de 2026, cuando Tran Dinh Tuan excavaba tierra para plantar árboles en Ru But, área que anteriormente pertenecía a la comuna de Nam Giang, distrito de Nam Dan./.

VNA