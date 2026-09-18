Un hotel de Vietnam figura entre los 100 mejores del mundo en 2026

Hanoi (VNA) - Capella Hanoi es el único hotel de Vietnam incluido entre los 100 mejores del mundo en 2026, según la clasificación de The World's 50 Best Hotels publicada este mes.



El establecimiento debutó en el puesto 81 de la lista ampliada, correspondiente a las posiciones 51-100, y figura por primera vez en esta clasificación.



La organización completó el 15 de septiembre en París la publicación de los 100 mejores hoteles del mundo, tras dar a conocer los 50 primeros puestos. Rosewood Hong Kong (China) ocupó el primer lugar por segundo año consecutivo, mientras Passalacqua, situado a orillas del lago de Como (Italia), fue el hotel europeo mejor clasificado, en el quinto puesto mundial.



The World's 50 Best Hotels destacó a Capella Hanoi como uno de los nuevos establecimientos incorporados este año. Ubicado cerca de la Ópera de Hanoi, su diseño está inspirado en el mundo de la ópera de la década de 1920.



Asia aportó 20 hoteles a la lista de los puestos 51-100, con Japón a la cabeza de la región con siete establecimientos. Entre los demás hoteles asiáticos seleccionados figuran establecimientos de Maldivas, Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, Macao (China) y Singapur.



En Europa, Italia lideró la lista ampliada con nueve hoteles, seguida de Francia, con cuatro, y el Reino Unido, con dos.



La clasificación se elabora mediante una votación de más de 800 miembros de The World's 50 Best Hotels Academy, entre propietarios de hoteles, periodistas especializados en viajes, formadores y viajeros con experiencia en turismo de lujo. Los participantes votan por establecimientos en los que se hayan alojado durante los tres años anteriores y el proceso se mantiene confidencial.



Con la publicación en dos etapas de las posiciones 51-100 y del Top 50, The World's 50 Best Hotels completó la clasificación de los 100 mejores hoteles del mundo de 2026, con Capella Hanoi como único representante de Vietnam./.

VNA