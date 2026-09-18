Vietnam proyectará en ONU la imagen de un país en transformación y ascenso

Nueva York (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, transmitirá el mensaje de un Vietnam en plena transformación y que avanza con confianza hacia una nueva era de ascenso nacional durante su participación en el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), así como sus actividades bilaterales en Estados Unidos.



En una entrevista concedida la víspera a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Nueva York, el embajador Do Hung Viet, jefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU, analizó el significado de la gira para las relaciones del país con la organización internacional y con Estados Unidos.



El diplomático destacó que el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU se celebra en un contexto de profundas y continuas transformaciones mundiales, marcado por conflictos prolongados, cambio climático, desastres naturales, epidemias y nuevos desafíos derivados del rápido avance de la ciencia y la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial (IA).



El progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible sigue siendo lento y los recursos destinados al desarrollo han disminuido considerablemente, mientras que el gasto militar mundial alcanzó en 2025 un récord de casi 2,9 billones de dólares, continuó.



Según el embajador, las divergencias de intereses, las tendencias unilaterales y las acciones que erosionan el derecho internacional están agravando la desconfianza estratégica. No obstante, también ponen de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer la cooperación internacional y el papel central de la ONU.



En este contexto, el tema "Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos" resulta especialmente oportuno, al destacar la necesidad de recuperar la confianza en la mayor organización mundial y el multilateralismo, así como la capacidad de los países para dialogar, cooperar y respetar el derecho internacional, evaluó Hung Viet.



Afirmó que la presencia del secretario general del Partido y presidente To Lam en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU reafirma la importancia que el Partido y el Estado vietnamitas conceden al multilateralismo y al papel central de la institución internacional. Al mismo tiempo, refleja de manera coherente la política exterior del país a favor de la independencia, la autodeterminación, la paz, la amistad, la cooperación, el desarrollo y la diversificación de las relaciones internacionales.



El embajador adelantó que, en la Asamblea General, el líder vietnamita destacará la necesidad de consolidar la confianza y actuar conjuntamente para que las grandes transiciones mundiales generen nuevas oportunidades para la paz, la cooperación y el desarrollo, con miras a construir un orden internacional más justo y humano.



Asimismo, Vietnam busca aprovechar nuevos motores de crecimiento, como la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y los recursos humanos altamente calificados, al tiempo que fortalece el intercambio de experiencias y la captación de conocimientos y recursos para el desarrollo nacional.



Con su creciente posición y fortaleza, Vietnam aspira a contribuir de manera cada vez más proactiva y sustantiva a los asuntos comunes de la ONU, no solo aprovechando las oportunidades que ofrece la cooperación internacional, sino también asumiendo responsabilidades compartidas para que todos los pueblos y ciudadanos puedan beneficiarse de la paz, la cooperación y el desarrollo.



Al evaluar la diplomacia multilateral de Vietnam, Hung Viet destacó que uno de los avances más evidentes ha sido la participación cada vez más profunda y sustantiva del país en los asuntos internacionales. Vietnam goza de una confianza creciente para asumir mayores responsabilidades, proponer iniciativas y participar en la elaboración de marcos y normas globales.



Recientemente, Vietnam acogió la ceremonia de firma de la Convención de Hanoi contra la ciberdelincuencia, logró su reelección al Consejo de Derechos Humanos y, por primera vez, un experto vietnamita fue elegido juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en ambos casos con el mayor número de votos de la región Asia-Pacífico. En 2026, Vietnam asumirá además, por primera vez, la presidencia de la Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (NPT).



Además, el embajador destacó que la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que declara 2027-2036 como el Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible, copatrocinada por 103 países, a partir de una iniciativa impulsada por Vietnam junto con un grupo central de países.



Este logro demuestra cómo la diplomacia multilateral puede actuar como un puente práctico entre las prioridades de desarrollo de Vietnam y las preocupaciones de la comunidad internacional, al tiempo que abre oportunidades para acceder a conocimientos y recursos internacionales en apoyo del desarrollo nacional./.

VNA