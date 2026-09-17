Auditoría del Estado de Vietnam promueve actividades de cooperación internacional

Astaná (VNA)-Una delegación de Auditoría de Vietnam, encabezada por su subjefa Ha Thi My Dung, participó recientemente en el seminario internacional «La auditoría estatal en el futuro: innovación, transformación digital y desarrollo sostenible» en Astaná, Kazajistán.



En el evento inaugurado la víspera, los participantes subrayaron la necesidad de innovar las actividades en la materia ante el desarrollo de las tecnologías y preservar al mismo tiempo la independencia, el juicio profesional y la responsabilidad por las conclusiones de la auditoría.



Además, debatieron sobre aspectos de la inteligencia artificial (IA), el big data, el análisis de datos y la participación ciudadana en la auditoría y compartieron experiencias en el desarrollo de sistemas de información para presupuestos, contratación pública y proyectos de inversión, así como formularon propuestas para integrar datos digitales a fin de evaluar la economía y la eficacia en la gestión de los recursos nacionales, entre otros aspectos.



En el mismo día, Ha Thi My Dung sostuvo un encuentro de trabajo con Dmitry Basko, primer vicepresidente del Comité Estatal de Control de Belarús.



Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre los resultados de la cooperación en los últimos tiempos, las orientaciones para fortalecerla en el futuro y los preparativos destinados a la visita de trabajo prevista del auditor general del Estado de Vietnam, Nguyen Huu Nghia, a Belarús en noviembre de 2026.



Reafirmaron que las relaciones de amistad tradicional entre los dos países constituyen una base importante para seguir consolidando la colaboración entre las entidades fiscalizadoras superiores.



La parte vietnamita propuso al Comité Estatal de Control de Belarús compartir experiencias en la elaboración de estrategias de desarrollo, el perfeccionamiento del marco institucional y la definición de prioridades a largo plazo destinadas a mejorar la eficacia de sus actividades y a reforzar la capacidad de adaptación de la organización ante los nuevos desafíos.



También expresó su interés en intercambiar experiencias sobre la reforma de la legislación relativa a la auditoría estatal, la aplicación de macrodatos (Big Data), inteligencia artificial y tecnologías digitales en las actividades en el campo.



Además, invitó a la parte de Belarús a participar en el seminario internacional «Las entidades fiscalizadoras superiores en el nuevo contexto: visión, instituciones e innovación», organizado por la Auditoría Estatal de Vietnam en octubre de 2026 en Hanoi.



Con anterioridad, la delegación vietnamita asistió a la ceremonia conmemorativa del 30.º aniversario de la fundación de la Auditoría Estatal de Kazajistán.



Según previsiones, representantes vietnamitas participan hoy en la reunión del Comité Ejecutivo de la la Organización Asiática de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ASOSAI)./.

VNA