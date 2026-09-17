FTSE Russell apoyará el desarrollo del mercado de capitales de Vietnam

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Hanoi (VNA)- El proveedor global de índices FTSE Russell se compromete a brindar un apoyo integral al mercado de capitales de Vietnam para que se desarrolle de manera más positiva en los próximos tiempos, con vistas a contribuir a los objetivos estratégicos del país y a atraer a las inversiones extranjeras.

Así lo afirmó hoy Fiona Bassett, directora general ejecutiva de la entidad, durante una reunión de trabajo con el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung.

FTSE Russell considera a Vietnam un caso de crecimiento notable en Asia; ve al país como un socio a largo plazo y espera profundizar aún más su cooperación con el Gobierno anfitrión y los participantes del mercado, reiteró.

La decisión de FTSE Russell de elevar recientemente la clasificación del mercado bursátil de Vietnam refleja los compromisos asumidos por el país, sus esfuerzos de reforma y los resultados alcanzados en los últimos tiempos, así como la confianza de los inversores, comentó.

Vietnam se ha convertido en uno de los mercados con mayor liquidez de la región de Asia-Pacífico, con una elevada participación de inversores extranjeros, alabó.

El hecho de que el grupo mejoró la clasificación del mercado de valores de Vietnam, junto con el aumento de la ponderación de Vietnam en el índice de mercados emergentes en casi un 50 % respecto al nivel anterior (del 0,329% al 0,49%), podría atraer flujos de capital por valor de miles de millones de dólares al mercado, dijo.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

FTSE Russell acompañará a Vietnam en la implementación de su hoja de ruta de desarrollo y seguirá contribuyendo a la historia de éxito de la nación indochina en la nueva era, apuntó.

El apoyo de la entidad no se limita a la elevación de la clasificación del mercado, sino que también abarca el desarrollo de estándares, la mejora de la profundidad y la liquidez del mercado, así como de su capacidad de resiliencia, el fortalecimiento de la confianza, la atracción de inversores internacionales, la modernización de las infraestructuras del mercado, la creación de herramientas de gestión de riesgos y el apoyo a la introducción de nuevos productos, entre otros aspectos, remarcó.

Por su parte, el premier valoró altamente el papel de FTSE Russell en el seguimiento, la evaluación, el análisis y el acompañamiento al desarrollo del mercado bursátil vietnamita en los últimos tiempos, así como en el fomento del desarrollo del mercado hacia la transparencia, la eficiencia y la alineación con los estándares internacionales.

El jefe del Gobierno informó que Vietnam se esfuerza por alcanzar un crecimiento de dos dígitos en 2026 y durante el periodo 2026-2030, sobre la base de mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar los principales equilibrios de la economía.

Con el fin de materializar tal objetivo, las necesidades de movilización de capital para la economía son muy grandes; por lo cual, desarrollar un mercado de capitales profundo y eficiente constituye una tarea urgente en aras de movilizar recursos del sector privado, tanto nacional como extranjero, además de los fondos de inversión pública y el crédito bancario.

Vietnam considera que la mejora de la clasificación al respecto constituye el punto de partida de un nuevo ciclo de desarrollo de mejor calidad, escala y profesionalismo del mercado de valores vietnamita, compartió.

Vietnam se centrará en las medidas necesarias para mantener la clasificación alcanzada, garantizando un flujo de información constante y un diálogo periódio con los participantes del mercado; a fin de establecer un canal de intercambio regular y transparente con FTSE Russell que permita conocer oportunamente los nuevos estándares o los aspectos que deban corregirse (si los hubiera) durante los ciclos de evaluación.

Además, hizo hincapié en la importancia de intensificar la supervisión y el apoyo a las empresas que operan en el mercado bursátil para que adopten estándares de desarrollo sostenible (ESG), mejoren la transparencia de la información y apliquen las normas de gobierno corporativo conforme a los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), porque es una tendencia inevitable para retener los grandes flujos de capital de los fondos de inversión globales.

El dirigente formuló votos porque FTSE Russell continúe monitoreando la situación y proporcione evaluaciones objetivas, precisas y exhaustivas que reflejen la realidad de la economía y el mercado de capitales de Vietnam, así como colabore con el Ministerio de Finanzas, la Comisión Estatal de Valores y las agencias de gestión estatal anfitriones para encontrar soluciones prácticas destinadas a impulsar el desarrollo del mercado bursátil local de manera más efectiva.

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Asimismo, se espera que el grupo siga apoyando a Vietnam en el proceso de construcción y participación de manera sustantiva y activa en el desarrollo del mercado bursátil, en particular, y del mercado financiero vietnamita, en general, incluida la puesta en funcionamiento y la atracción de recursos hacia el Centro Financiero Internacional del país, expresó./.

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