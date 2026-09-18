Vietnam lanza concurso nacional de IA generativa para estudiantes universitarios

Hanoi (VNA) - La Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi (VNU) y Google han lanzado “AI Arena: Viet Nam 2026”, un concurso nacional destinado a ayudar a los estudiantes universitarios a desarrollar sus competencias en inteligencia artificial (IA) generativa y crear soluciones para problemas de la vida real.



El concurso está coordinado y organizado por la Universidad de Tecnología e Ingeniería de la VNU.



Según los organizadores, la competición tiene como objetivo mejorar la capacidad de los estudiantes para utilizar la IA generativa, diseñar instrucciones (prompts) y desarrollar productos. Mediante el uso de Google Gemini y Google AI Studio, los participantes deberán analizar problemas, desarrollar ideas y crear productos de prueba de concepto en un tiempo limitado.



A diferencia de las competiciones centradas principalmente en los conocimientos teóricos, AI Arena sitúa a los estudiantes ante situaciones prácticas de resolución de problemas. Los equipos deberán analizar los requisitos, seleccionar los enfoques adecuados, utilizar herramientas de IA para desarrollar productos y presentar y defender sus soluciones.



Los organizadores evaluarán no solo la capacidad de los participantes para utilizar herramientas de IA, sino también su visión orientada al desarrollo de productos, sus habilidades para la toma de decisiones y su capacidad para convertir ideas en prototipos demostrables.



Las inscripciones están abiertas del 15 de septiembre al 10 de octubre de 2026 para estudiantes matriculados en instituciones de educación superior de todo Vietnam.



El concurso se desarrollará en dos etapas. La ronda clasificatoria nacional tendrá lugar en línea e incluirá una breve presentación y un desafío de programación mediante lenguaje natural, conocido como “vibe coding”, con el uso de Google Gemini y Google AI Studio.



Ocho equipos avanzarán a la final, cuya lista de clasificados está prevista que se anuncie el 15 de octubre.



La final tendrá lugar previsiblemente el 3 de noviembre en la VNU y combinará una competición presencial con retransmisión en línea.



Las propuestas serán evaluadas sobre una escala de 10 puntos, en función de tres criterios: viabilidad, que representa el 50 % de la puntuación total; visión, el 30 %; y creatividad, el 20 %.



Los equipos participantes tendrán acceso a los recursos tecnológicos de Google, mientras que los finalistas recibirán asesoramiento adicional de expertos. Los equipos ganadores recibirán títulos y premios vinculados a los ecosistemas de Google y la VNU, cuyos detalles se anunciarán posteriormente./.

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