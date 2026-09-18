Vietnam y Camboya buscan cooperación más profunda y práctica en inversión

Phnom Penh (VNA) - Vietnam y Camboya buscan fortalecer la cooperación en materia de inversión mediante proyectos prácticos y vínculos empresariales más estrechos, con la provincia de Battambang como una puerta de entrada potencial para que las empresas vietnamitas accedan a los mercados del noroeste de Camboya.



Ese fue el tema central del Foro de Promoción de Inversiones Vietnam-Camboya 2026, celebrado el 17 de septiembre en la provincia de Battambang bajo el lema "Conectar finanzas, infraestructura digital, logística y energía verde - Promover la inversión y el comercio en el noroeste de Camboya". El evento, organizado por el Consulado General de Vietnam en Battambang, reunió a representantes de las autoridades locales, la Oficina Comercial de Vietnam en Camboya, asociaciones empresariales y compañías de ambos países.



Durante la ceremonia de apertura, el cónsul general Tran Tuan Anh afirmó que las relaciones entre Vietnam y Camboya siguen desarrollándose positivamente en diversos ámbitos; no obstante, la cooperación económica, comercial y de inversión requiere mayores esfuerzos para generar beneficios más tangibles para las empresas y la población de ambos países.



Destacó que, gracias a sus fortalezas en agricultura, procesamiento, comercio, logística y turismo, Battambang cuenta con condiciones favorables para convertirse en un vínculo importante entre las empresas vietnamitas y los mercados del noroeste de Camboya y las zonas limítrofes.



El diplomático expresó su esperanza de que el foro sirviera de plataforma para establecer conexiones sustanciales entre autoridades, empresas, bancos, proveedores de infraestructura, universidades e instituciones de investigación de ambos países, permitiendo a las empresas intercambiar opiniones abiertamente e identificar áreas específicas de cooperación.



El cónsul general de Vietnam en Battambang, Tran Tuan Anh, interviene en la cita. (Foto: VNA)



Por su parte, Tep Hon, vicegobernador de Battambang, sostuvo que el foro ayudaría a conectar a las empresas vietnamitas y camboyanas y a fomentar la cooperación en materia de inversión.



Subrayó la necesidad de mantener intercambios regulares y una coordinación más estrecha entre las localidades de ambos países para fortalecer la amistad y la cooperación.



Asimismo, resaltó el papel del Consulado General de Vietnam en Battambang a la hora de facilitar la comunicación, el intercambio de delegaciones y los vínculos empresariales, contribuyendo así al desarrollo de las relaciones bilaterales en beneficio de las comunidades locales.



Durante el evento, Do Viet Phuong, jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Camboya, apuntó que el comercio bilateral ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos 15 años, pasando de 3,3 mil millones de dólares en 2014 a 10,1 mil millones en 2024. La cifra alcanzó los 11,33 mil millones de dólares en 2025 y sumó 7,79 mil millones en los primeros siete meses de 2026, lo que representa un aumento interanual del 10,4%.



Neak Oknha Phua Viasna, presidente de la Cámara de Comercio de Battambang, presentó el potencial de inversión y las ventajas de la provincia, reafirmando su disposición para apoyar a las empresas e inversores vietnamitas.



Los participantes mantuvieron conversaciones francas sobre las oportunidades de inversión en Battambang y el noroeste de Camboya.



En el foro, el Consulado General de Vietnam en Battambang, la Oficina Comercial de Vietnam en Camboya y las autoridades locales lanzaron la Red de Asesoramiento y Conectividad Empresarial Vietnam-Camboya para el noroeste del país. Esta red tiene como objetivo establecer un espacio permanente para que las empresas y los organismos pertinentes compartan información, brinden apoyo y promuevan una cooperación práctica y a largo plazo.



Asimismo, la Universidad Nacional de Battambang y la Asociación de Empresarios Camboyanos-Vietnamitas firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer los vínculos entre la institución educativa y el sector empresarial, apoyar la formación de recursos humanos y ampliar las oportunidades de prácticas y empleo para los estudiantes.



Dang Ngoc Quoc, presidente de la empresa Mekong Tay Ninh, indicó que su compañía opera en Camboya desde hace más de 35 años. Actualmente, busca ampliar su red de adquisición de productos agrícolas - especialmente yuca fresca y en rodajas-, al tiempo que desarrolla una red de agentes de acopio y expande las áreas de cultivo en Battambang.



Expresó su esperanza de que el foro ayude a la empresa a identificar socios adecuados y a convertir dichos planes en realidad./.