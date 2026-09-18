Economía

Vietnam y Camboya buscan cooperación más profunda y práctica en inversión

Vietnam y Camboya buscan ampliar la inversión y el comercio en el noroeste camboyano mediante alianzas empresariales y proyectos en sectores estratégicos.

Panorama de la cita. (Foto: VNA)
Panorama de la cita. (Foto: VNA)

Phnom Penh (VNA) - Vietnam y Camboya buscan fortalecer la cooperación en materia de inversión mediante proyectos prácticos y vínculos empresariales más estrechos, con la provincia de Battambang como una puerta de entrada potencial para que las empresas vietnamitas accedan a los mercados del noroeste de Camboya.

Ese fue el tema central del Foro de Promoción de Inversiones Vietnam-Camboya 2026, celebrado el 17 de septiembre en la provincia de Battambang bajo el lema "Conectar finanzas, infraestructura digital, logística y energía verde - Promover la inversión y el comercio en el noroeste de Camboya". El evento, organizado por el Consulado General de Vietnam en Battambang, reunió a representantes de las autoridades locales, la Oficina Comercial de Vietnam en Camboya, asociaciones empresariales y compañías de ambos países.

Durante la ceremonia de apertura, el cónsul general Tran Tuan Anh afirmó que las relaciones entre Vietnam y Camboya siguen desarrollándose positivamente en diversos ámbitos; no obstante, la cooperación económica, comercial y de inversión requiere mayores esfuerzos para generar beneficios más tangibles para las empresas y la población de ambos países.

Destacó que, gracias a sus fortalezas en agricultura, procesamiento, comercio, logística y turismo, Battambang cuenta con condiciones favorables para convertirse en un vínculo importante entre las empresas vietnamitas y los mercados del noroeste de Camboya y las zonas limítrofes.

El diplomático expresó su esperanza de que el foro sirviera de plataforma para establecer conexiones sustanciales entre autoridades, empresas, bancos, proveedores de infraestructura, universidades e instituciones de investigación de ambos países, permitiendo a las empresas intercambiar opiniones abiertamente e identificar áreas específicas de cooperación.

vnanet_potal-thuc-day-hop-tac-kinh-te-viet-nam-campuchia-khu-vuc-tay-bac-campuchia-9031986.jpg
El cónsul general de Vietnam en Battambang, Tran Tuan Anh, interviene en la cita. (Foto: VNA)


Por su parte, Tep Hon, vicegobernador de Battambang, sostuvo que el foro ayudaría a conectar a las empresas vietnamitas y camboyanas y a fomentar la cooperación en materia de inversión.

Subrayó la necesidad de mantener intercambios regulares y una coordinación más estrecha entre las localidades de ambos países para fortalecer la amistad y la cooperación.

Asimismo, resaltó el papel del Consulado General de Vietnam en Battambang a la hora de facilitar la comunicación, el intercambio de delegaciones y los vínculos empresariales, contribuyendo así al desarrollo de las relaciones bilaterales en beneficio de las comunidades locales.

Durante el evento, Do Viet Phuong, jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Camboya, apuntó que el comercio bilateral ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos 15 años, pasando de 3,3 mil millones de dólares en 2014 a 10,1 mil millones en 2024. La cifra alcanzó los 11,33 mil millones de dólares en 2025 y sumó 7,79 mil millones en los primeros siete meses de 2026, lo que representa un aumento interanual del 10,4%.

Neak Oknha Phua Viasna, presidente de la Cámara de Comercio de Battambang, presentó el potencial de inversión y las ventajas de la provincia, reafirmando su disposición para apoyar a las empresas e inversores vietnamitas.

Los participantes mantuvieron conversaciones francas sobre las oportunidades de inversión en Battambang y el noroeste de Camboya.

En el foro, el Consulado General de Vietnam en Battambang, la Oficina Comercial de Vietnam en Camboya y las autoridades locales lanzaron la Red de Asesoramiento y Conectividad Empresarial Vietnam-Camboya para el noroeste del país. Esta red tiene como objetivo establecer un espacio permanente para que las empresas y los organismos pertinentes compartan información, brinden apoyo y promuevan una cooperación práctica y a largo plazo.

Asimismo, la Universidad Nacional de Battambang y la Asociación de Empresarios Camboyanos-Vietnamitas firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer los vínculos entre la institución educativa y el sector empresarial, apoyar la formación de recursos humanos y ampliar las oportunidades de prácticas y empleo para los estudiantes.

Dang Ngoc Quoc, presidente de la empresa Mekong Tay Ninh, indicó que su compañía opera en Camboya desde hace más de 35 años. Actualmente, busca ampliar su red de adquisición de productos agrícolas - especialmente yuca fresca y en rodajas-, al tiempo que desarrolla una red de agentes de acopio y expande las áreas de cultivo en Battambang.

Expresó su esperanza de que el foro ayude a la empresa a identificar socios adecuados y a convertir dichos planes en realidad./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Camboya #Battambang #inversión Vietnam-Camboya #comercio bilateral #cooperación económica #cooperación empresarial #noroeste de Camboya
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Vietnam y Canadá amplían cooperación en industrias avanzadas

Vietnam y Canadá amplían cooperación en industrias avanzadas

Vietnam es actualmente el mayor socio comercial de Canadá en la ASEAN. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico proporciona una base para que las empresas amplíen sus mercados. Ambas partes buscan diversificar los mercados, las cadenas de suministro y los socios económicos.

En el seminario titulado "El sector electrónico de Vietnam en la cadena de suministro verde: desde los criterios ESG y el embalaje sostenible hasta los requisitos del mercado global". (Fuente: nhandan.vn)

Vietnam impulsa la transición verde de su industria electrónica

Más allá de competir en calidad, costes y capacidad de producción, las empresas vietnamitas del sector electrónico deben cumplir cada vez más con requisitos relativos a criterios de Medio Ambiente, Sociedad y Gobernanza (ESG), emisiones de carbono, trazabilidad, energía limpia y envases sostenibles, con vistas a mantener su posición en la cadena de suministro global.

Trabajadores en una empresa textil y de confección. (Foto: VNA)

Vietnam aspira a alcanzar 48 mil millones de dólares en exportaciones textiles y de confecciones

La industria textil y de confecciones de Vietnam afronta tanto oportunidades como desafíos en un contexto marcado por la evolución compleja e impredecible del mercado mundial, lo que lleva a las empresas a mejorar la calidad del crecimiento, optimizar los costos de producción y reforzar su capacidad de adaptación con el objetivo de alcanzar en 2026 un volumen de exportaciones de unos 48 mil millones de dólares.

Línea de producción de piezas para automóviles y motocicletas en la Compañía de Industria de Precisión de Vietnam 1 en la provincia de Phu Tho. (Fuente: VNA)

Vietnam busca atraer inversión extranjera con trámites más ágiles

El Ministerio de Finanzas de Vietnam propuso flexibilizar las condiciones de acceso al mercado para los inversores extranjeros y ampliar los procedimientos de inversión especiales más allá de las zonas funcionales, en el contexto que la competencia por atraer capital internacional se ve cada vez más vinculada a la calidad institucional y la rapidez en la tramitación de los procedimientos.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, recibe a Fiona Bassett, directora general ejecutiva del proveedor global de índices FTSE Russell. (Fuente: VNA)

FTSE Russell apoyará el desarrollo del mercado de capitales de Vietnam

El proveedor global de índices FTSE Russell se compromete a brindar un apoyo integral al mercado de capitales de Vietnam para que se desarrolle de manera más positiva en los próximos tiempos, con vistas a contribuir a los objetivos estratégicos del país y a atraer a las inversiones extranjeras.

Inversión de Vietnam en el exterior se multiplica por 4,7

Inversión de Vietnam en el exterior se multiplica por 4,7

En los primeros ocho meses de 2026, el capital total de inversión de Vietnam en el exterior (que comprende el capital recién registrado y el ajustado) alcanzó los 2,62 mil millones de dólares, 4,7 veces más que el mismo periodo del año anterior.