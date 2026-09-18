Localidades fronterizas de Vietnam y Laos fortalecen la asistencia jurídica mutua en materia penal

Da Nang, Vietnam (VNA) - El fortalecimiento de la coordinación directa entre las autoridades centrales y las localidades fronterizas, junto con la superación de obstáculos en la tramitación de solicitudes de asistencia judicial en materia penal, centraron un encuentro bilateral celebrado los días 17 y 18 de septiembre en la ciudad central de Da Nang.



La cita fue organizada de manera conjunta por la Fiscalía Popular Suprema de Vietnam, su homóloga de Laos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Vietnam. El evento congregó a unos 50 delegados procedentes de agencias centrales y fiscalías de las provincias y ciudades fronterizas de ambas naciones.



Al intervenir en el foro, Vu Thi Hai Yen, directora del Departamento de Cooperación Internacional y Asistencia Judicial en Materia Penal de la Fiscalía Popular Suprema de Vietnam, señaló que el incremento del intercambio comercial, la movilidad ciudadana y la cooperación local han venido acompañados de un auge de la delincuencia transnacional.



Delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y las estafas tecnológicas emplean métodos cada vez más sofisticados, subrayó e indicó que en estos expedientes, los imputados, testigos, documentos, evidencias, datos electrónicos o activos suelen encontrarse dispersos en ambos territorios.



La asistencia judicial penal constituye un instrumento indispensable para que las autoridades competentes recaben pruebas, verifiquen información, rastreen bienes y procesen a los infractores de la ley, evitando así que las fronteras nacionales se conviertan en vacíos legales aprovechados por la criminalidad, recalcó la funcionaria.



El cónclave transcurrió en un contexto normativo propicio, marcado por la entrada en vigor de la Ley de Asistencia Judicial en Materia Penal de Vietnam el pasado 1 de julio de 2026, la cual ratifica a la Fiscalía Popular Suprema como la entidad central del país en esta materia. Asimismo, el Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal suscrito entre Vietnam y Laos en 2020 faculta a las fiscalías provinciales fronterizas a entablar comunicación directa para el envío, recepción y ejecución de dichas solicitudes.



Por su parte, Sibounzom Bounlom, subdirector del Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía Popular Suprema de Laos, valoró que este tipo de iniciativas optimizan la eficacia operativa entre los órganos fiscales de ambos Estados y dinamizan la implementación de los convenios bilaterales de asistencia jurídica y extradición.



Durante las sesiones de trabajo, los representantes fiscales compartieron experiencias prácticas entre provincias como Dien Bien y Nghe An con sus contrapartes laosianas.



Los debates giraron en torno a las trabas operativas en la tramitación de expedientes, al tiempo que se propusieron vías para consolidar los vínculos directos transfronterizos.



Igualmente, los participantes actualizaron los marcos legales vigentes, examinaron los procedimientos técnicos, revisaron casos en curso y analizaron estándares internacionales.



En tanto, Nguyen Nguyet Minh, jefa de la oficina de la UNODC en Vietnam, indicó que este programa en Da Nang da continuidad a los diálogos sostenidos previamente por las autoridades centrales de ambos países en Vientiane (octubre de 2025) y Hanoi (marzo de 2026). La organización internacional reafirmó su compromiso de respaldar el fortalecimiento institucional y el diálogo técnico bilateral frente al crimen organizado.



Se prevé que la consolidación de canales de comunicación directa entre las agencias de ambos países reduzca considerablemente los plazos procesales y potencie la eficacia en la obtención de pruebas y la recuperación de activos en causas de carácter transnacional./.

VNA