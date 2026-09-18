Vietnam pasa de receptor de ayuda a contribuyente global, destaca representante de ONU

Hanoi (VNA) -Vietnam ha experimentado una transformación notable, pasando de ser receptor de ayuda internacional a convertirse en un contribuyente activo a soluciones globales; a través de su participación en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU) y en las instituciones multilaterales, sus compromisos con el desarrollo sostenible, la acción climática, la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) y el espíritu de construir consensos y promover el diálogo.



Así lo destacó Pauline Tamesis, coordinadora residente de la ONU en Hanoi, durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en ocasión de la próxima participación del secretario general del Partido Comunista y presidente del Estado, To Lam, en el Debate General de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos.



La presencia del máximo dirigente vietnamita en el acontecimiento envía un mensaje firme y claro sobre la importancia que el país indochino otorga a las Naciones Unidas y al multilateralismo, en un momento en que la cooperación internacional es más esencial que nunca.



Con anterioridad, en una ceremonia conmemorativa al 81 aniversario del Día Nacional de Vietnam, el líder reafirmó este compromiso al subrayar el apoyo de la nación a "un sistema multilateral equitativo y justo con las Naciones Unidas como el centro", señaló.



Vietnam está dispuesto a actuar como puente de conexión para la cooperación y el diálogo, al tiempo que contribuye de manera cada vez más sustantiva a los esfuerzos por abordar los desafíos globales comunes, afirmó.



Por tanto, esta visita no solo es significativa para la asociación entre Vietnam y la ONU, sino que también representa una oportunidad para que el país aporte sus perspectivas, experiencias y aspiraciones al diálogo global en un momento crucial para el multilateralismo, dijo Pauline Tamesis.



En este sentido, la asociación se está convirtiendo cada vez más en una relación bidireccional: las Naciones Unidas apoyan las aspiraciones de desarrollo de Vietnam, mientras que la nación del Sudeste Asiático aporta experiencia, liderazgo y soluciones a la agenda común mundial.



A medida que Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo, las Naciones Unidas esperan con interés una asociación en la que las dos partes avancen conjuntamente y la mayor organización mundial apoya al objetivo de convertir al país en una nación desarrollada y de ingresos altos en 2045, entre otros, reiteró.



Hoy, Vietnam aporta a la cooperación multilateral su propia experiencia práctica de transformación - que abarca desde la reconstrucción de la posguerra y la reducción de la pobreza hasta la integración económica y el desarrollo sostenible -, así como las lecciones aprendidas en su camino para convertirse en una nación de ingresos medianos-altos, comentó.



Esas valiosas experiencias se comparten cada vez más con el mundo mediante la participación en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la intervención activa en el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad, así como a través de todo el sistema de desarrollo de la ONU, detalló, y precisó que esto confiere un valor especial al papel de Vietnam como puente de conexión.



De cara al futuro, la funcionaria expresó su confianza en que Vietnam tenga una oportunidad significativa de realizar contribuciones aún mayores, no solo participando en instituciones multilaterales, sino también ayudando a definir las soluciones, normas y estándares que determinarán el futuro compartido de la humanidad.



Esto abarca ámbitos en los que Vietnam está experimentando transformaciones fundamentales, especialmente la transformación digital responsable; la gobernanza de la inteligencia artificial; la transición energética justa e inclusiva; la acción y la adaptación climáticas; así como modelos de desarrollo que combinan armoniosamente el dinamismo económico con la integración social y la sostenibilidad ambiental, argumentó.



Esta es precisamente la visión general del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible entre Vietnam y las Naciones Unidas en el periodo 2027-2031: una asociación estratégica y bidireccional, evaluó.



Las Naciones Unidas seguirán aportando conocimientos, experiencias y redes de colaboración mundial para apoyar las aspiraciones de desarrollo de Vietnam; al mismo tiempo, las experiencias, iniciativas y soluciones del país también realizarán contribuciones prácticas al progreso en la región y en el mundo, puntualizó.



Por otro lado, al entrar Vietnam en una nueva era, con el objetivo de convertirse en un país de altos ingresos para 2045 y alcanzar cero emisiones netas en 2050, proteger los logros de desarrollo construidos con tanto esfuerzo reviste una importancia vital.



Ese es precisamente el núcleo del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible entre Vietnam y las Naciones Unidas en el período 2027-2031, un documento que actúa como un acuerdo estratégico entre las dos partes, con vistas a encarrilar nuevamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



La realidad demuestra que los fenómenos meteorológicos extremos y los climáticos provocan pérdidas anuales de entre el 1% y el 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB); por ello, las dos partes necesitan impulsar la cooperación en diversos ámbitos estrechamente interconectados, desde infraestructuras resilientes a la acción climática, adaptabilidad y capacidad de transición energética; invertir en las personas y ampliar la seguridad social y centrarse en inclusión digital y movilización financiera



El objetivo fundamental de la ONU es apoyar a Vietnam para demostrar que el crecimiento económico, la integración social y las aspiraciones climáticas pueden ir de la mano. Al fortalecer su resiliencia desde ahora, el país puede salvaguardar sus logros y construir un futuro más verde y próspero para las personas./.

VNA