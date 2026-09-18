Cultura-Deporte

ASIAD 2026: Vietnam vence 2-0 a Filipinas y se acerca a los cuartos de final

Vietnam Sub-23 derrotó 2-0 a Filipinas y suma cuatro puntos en el Grupo C del ASIAD 2026, antes de enfrentar a Uzbekistán.

Aficionados vietnamitas celebran la victoria frente a Filipinas. (Foto: Vietcontent)
Aficionados vietnamitas celebran la victoria frente a Filipinas. (Foto: Vietcontent)

Hanoi (VNA) - La selección vietnamita sub-23 logró una victoria por 2-0 frente a su rival filipino en el segundo partido del Grupo C del torneo de fútbol masculino de los XX Juegos Asiáticos (ASIAD 2026), disputado esta tarde en la ciudad de Nagoya, Japón.

Con este resultado, Vietnam suma cuatro puntos tras dos encuentros y obtiene una ventaja considerable en la carrera por un boleto en los cuartos de final.

Tras el empate 1-1 ante el equipo kuwaití en la jornada inaugural, los jugadores vietnamitas estaban obligados a buscar el triunfo frente a Filipinas para mejorar su posición antes de enfrentar a Uzbekistán en la última fecha.

La selección vietnamita saltó al campo con iniciativa, tomó el control del juego y lanzó continuos ataques por ambas bandas. Ngoc My, Thanh Nhan y Quoc Viet protagonizaron varias combinaciones destacadas, aunque los remates finales carecieron de precisión.

Vietnam dispuso de al menos dos ocasiones claras en la primera mitad, pero no logró concretarlas, mientras Filipinas generó cierta presión hacia el cierre del periodo. Ambos equipos se fueron al descanso con el marcador 0-0.

Tras el entretiempo, Vietnam mantuvo la intensidad, logró romper el cerrojo defensivo de Filipinas y anotó dos goles para sellar el triunfo por 2-0. El resultado permite a Vietnam alcanzar los cuatro puntos en dos jornadas, mientras Filipinas continúa sin sumar.

En la última jornada de la primera fase, Vietnam se medirá con Uzbekistán, que se impuso por 5-1 a Filipinas en su primer partido. El compromiso supondrá un gran desafío para los dirigidos por el entrenador Dinh Hong Vinh, quienes deberán mantener la concentración y la contundencia en ataque para asegurar el pase a la ronda de eliminación directa.

Con cuatro puntos tras dos partidos, Vietnam ha dado un paso importante en el ASIAD 2026 y afrontará con mayor confianza el decisivo enfrentamiento contra Uzbekistán./.

VNA
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