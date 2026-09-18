Cultura-Deporte

Inauguran el Festival Internacional de Jazz de Hanoi 2026

El Festival Internacional de Jazz de Hanoi 2026 (Hanoi Jazztival 2026) fue inaugurado la noche del 17 de septiembre en la Ópera de Hanoi, dando inicio a tres jornadas de actividades musicales que se desarrollarán en diversos espacios culturales de la capital hasta el 19 de septiembre.

Actuaciones del grupo de jazz Song Hong. (Fuente: VNA)
Actuaciones del grupo de jazz Song Hong. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El Festival Internacional de Jazz de Hanoi 2026 (Hanoi Jazztival 2026) fue inaugurado la noche del 17 de septiembre en la Ópera de Hanoi, dando inicio a tres jornadas de actividades musicales que se desarrollarán en diversos espacios culturales de la capital hasta el 19 de septiembre.

En el acto inaugural, la vicepresidenta del Comité Popular de Hanoi, Vu Thu Ha, destacó que, en el proceso de desarrollo de una capital con una cultura milenaria, identidad, creatividad, integración y conexión, la ciudad presta especial atención a la preservación y promoción de los valores del patrimonio cultural, así como a la combinación armoniosa entre tradición y modernidad.

En este sentido, Hanoi impulsa la creación de productos culturales que reflejen la identidad de la capital y estén vinculados a programas y eventos de alcance regional e internacional, con el objetivo de desarrollar la ciudad como un centro dinámico y creativo de las industrias culturales.

La ciudad también ha promovido diversos proyectos musicales dirigidos a la comunidad, ofreciendo a residentes, visitantes y amantes de la música espacios para disfrutar de espectáculos, intercambiar experiencias y acercarse al arte.

Entre ellos destaca el programa musical comunitario dirigido por el Artista Meritorio Quyen Van Minh, junto con músicos de jazz y entidades artísticas de Hanoi. Celebrado periódicamente desde noviembre de 2025, el programa se ha convertido en una cita musical dominical y ha atraído a numerosos residentes y visitantes aficionados al arte y al jazz.

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Delegados en la inauguración. (Fuente: VNA)



En la noche inaugural del Hanoi Jazztival 2026, el público disfrutó de las actuaciones del grupo de jazz Song Hong, Nguyen Le Special Quartet y Senri Kawaguchi Special Fusion Band. La participación de artistas vietnamitas e internacionales refleja el espíritu del festival: conectar diferentes personalidades artísticas y tradiciones culturales mediante el lenguaje universal del jazz.

Bajo el lema @Jazz de Hanoi – Melodías sin fronteras”, el festival se celebra del 17 al 19 de septiembre bajo la dirección del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi y con la organización del Teatro de Danza y Música Thang Long.

La ampliación de los espacios de celebración busca acercar el jazz a un público más amplio y crear condiciones para que los artistas vietnamitas intercambien experiencias y conocimientos profesionales con sus colegas internacionales.

Además de los conciertos, el programa incluye mesas redondas, talleres, exposiciones, actuaciones de jazz callejero y sesiones de jam jazz, destinados a explorar los vínculos entre el jazz, los espacios culturales y los elementos de la música tradicional vietnamita.

Tras la jornada inaugural, las actividades continuarán los días 18 y 19 de septiembre en diferentes lugares de Hanoi. Todas las actividades del festival se organizan con un enfoque abierto y gratuito, facilitando el acceso de residentes y visitantes al jazz en distintos espacios culturales y públicos.

Según el Comité Organizador, Hanoi Jazztival aspira a convertirse en un punto de encuentro internacional para los amantes del jazz en la capital, creando oportunidades para que los artistas vietnamitas se conecten con la comunidad mundial de este género y contribuyendo a presentar al público internacional los valores culturales, la gente y la creatividad de Vietnam.

El festival está asimismo orientado a convertirse en un producto cultural celebrado periódicamente, contribuyendo a diversificar la vida artística de la capital, promover los intercambios internacionales, ampliar el público de las artes y fortalecer los vínculos entre la cultura, el turismo y las industrias culturales.

Con esta iniciativa, Hanoi busca consolidar el Hanoi Jazztival como una actividad cultural anual con identidad propia, contribuyendo a proyectar la imagen de Hanoi como Ciudad Creativa de la UNESCO y como un destino dinámico para las actividades culturales y artísticas internacionales./.

VNA
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