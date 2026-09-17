Cultura-Deporte

Intercambio artístico fortalece la amistad entre Vietnam y Colombia

Jóvenes bailarines colombianos y adolescentes de Da Nang protagonizan un intercambio cultural en Hoi An para fortalecer los lazos entre Vietnam y Colombia.

El grupo de danza colombiano se presentó en el espectáculo. (Foto: VNA)
El grupo de danza colombiano se presentó en el espectáculo. (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - Un programa de intercambio artístico entre jóvenes bailarines colombianos y adolescentes de Da Nang se celebró en el casco antiguo de Hoi An, contribuyendo a promover el intercambio cultural, el entendimiento mutuo y la amistad entre Vietnam y Colombia.

La actividad fue organizada por la Embajada de Colombia, en coordinación con el Departamento de Asuntos Exteriores y el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang y el Centro de Conservación del Patrimonio Cultural Mundial de Hoi An.

En la ceremonia inaugural, la subdirectora del Departamento de Asuntos Exteriores de Da Nang, Nguyen Thi Thuy Trang, señaló que la iniciativa surgió a propuesta de la embajadora de Colombia en Vietnam, Camila Maria Polo Florez, durante su visita de trabajo a la ciudad en marzo de 2026.

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La subdirectora del Departamento de Asuntos Exteriores de Da Nang, Nguyen Thi Thuy Trang, habla en el evento (Fuente: VNA)

Destacó que Da Nang es una ciudad joven, dinámica y abierta a los amigos internacionales, con una rica tradición cultural. Hoi An, antiguo punto de intercambio comercial y encuentro entre diversas culturas, constituye un espacio propicio para estrechar los vínculos entre las nuevas generaciones de ambos países.

Por su parte, la embajadora Camila Maria Polo Florez explicó que, tras la elección de Vietnam como uno de los países prioritarios de la XV edición del Programa de Diplomacia Cultural y Deportiva del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, expresó su deseo de traer parte del patrimonio cultural colombiano a Vietnam, incluida Hoi An.

Según la diplomática, pese a la distancia geográfica, Vietnam y Colombia comparten el valor que conceden a la preservación de las tradiciones, el patrimonio y la identidad nacional. En esta ocasión, los jóvenes bailarines presentaron en Da Nang las danzas Bambuco y Sanjuanero, expresiones tradicionales de la provincia de Huila reconocidas como patrimonio cultural inmaterial de Colombia.

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La embajadora Camila Maria Polo Florez habla en el evento (Fuente: VNA)


En Hoi An, los bailarines colombianos ofrecieron actuaciones folclóricas con coloridos trajes tradicionales, ritmos dinámicos y movimientos característicos de Huila, mientras los jóvenes de Da Nang presentaron manifestaciones representativas de la cultura local.

El programa incluyó además encuentros con la Escuela Internacional de Hoi An y Hope School (Escuela de Esperanza), así como una presentación artística en Ba Na Hills, con el objetivo de ampliar los vínculos entre las nuevas generaciones y promover el conocimiento mutuo de las culturas.

La embajadora Camila Maria Polo Florez destacó que, pese a las dificultades logísticas y financieras para llegar a Vietnam, el entusiasmo y las experiencias de los jóvenes han demostrado que los esfuerzos valieron la pena. Los calificó de “jóvenes embajadores culturales” de Colombia, quienes llevarán a su regreso experiencias sobre Vietnam y su gente y contribuirán así a estrechar el entendimiento y la amistad entre ambos países.

Vietnam y Colombia establecieron relaciones diplomáticas en enero de 1979. En 2024, ambos países conmemoraron el 45.º aniversario de sus vínculos diplomáticos y continuaron promoviendo la cooperación en ámbitos como la cultura, la educación y los intercambios entre pueblos./.

VNA
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