Cultura-Deporte

Farolillos de Hoi An llevan los colores de Vietnam al Festival del Medio Otoño de Hong Kong

Los farolillos de Hoi An representan la artesanía y el patrimonio cultural de Vietnam en el Carnaval Internacional de Farolillos del Medio Otoño 2026.

Exposición de farolillos de Hoi An, Vietnam, en la Avenida Mundial de los Farolillos del Parque Victoria. (Foto: VNA)
Exposición de farolillos de Hoi An, Vietnam, en la Avenida Mundial de los Farolillos del Parque Victoria. (Foto: VNA)

​Hong Kong, China (VNA) - Los farolillos de Hoi An ponen de relieve la artesanía tradicional y el patrimonio cultural de Vietnam en el Carnaval Internacional de Farolillos del Medio Otoño 2026, inaugurado el 17 de septiembre en Hong Kong (China).

​El evento, celebrado por primera vez a gran escala en el parque Victoria, en la isla de Hong Kong, reúne más de 3 000 farolillos procedentes de 20 países y territorios, ofreciendo a los visitantes una muestra de la diversidad de tradiciones culturales.

En la ceremonia inaugural, el presidente de la Junta de Turismo de Hong Kong, Peter Lam, señaló que este año la entidad ha ampliado las actividades del Medio Otoño para crear un nuevo festival internacional que ofrezca experiencias singulares de Hong Kong.

​El evento reúne las celebraciones del Medio Otoño que tienen lugar en distintos puntos de la ciudad e incluye ofertas especiales de establecimientos comerciales. Al combinar las experiencias culturales tradicionales con las compras y la gastronomía, Hong Kong busca impulsar el turismo y el desarrollo económico, afirmó.

​Bajo el lema “Reunión”, el festival cuenta con la Avenida Mundial de los Farolillos, un paseo situado cerca del lago artificial del parque Victoria. Los farolillos se iluminan diariamente a partir de las 18:30 horas y representan culturas de Asia, Europa, África y América del Sur.

​Los farolillos de Hoi An se exhiben junto a los de otros países y territorios, transmitiendo deseos de paz, buena salud y unión familiar.

​Con una historia de más de 400 años, la elaboración de farolillos de Hoi An es una artesanía tradicional que utiliza estructuras de bambú tratadas con agua salada para evitar los daños causados por las termitas, recubiertas posteriormente con delicada seda. Los farolillos emiten una luz suave y cálida que refleja el encanto del patrimonio cultural de Vietnam.

​Entre las demás exhibiciones internacionales figuran los farolillos en forma de estrella de Navidad de la tradición escandinava de Suecia, los farolillos del Festival de Junio de Brasil, así como farolillos tradicionales hechos a mano de Sri Lanka, Indonesia, Tailandia y Corea del Sur.

El festival también presenta farolillos reconocidos como patrimonio cultural inmaterial nacional de China, incluidos cuatro conjuntos de farolillos de Qinhuai, procedentes de Nanjing y elaborados por 33 artesanos experimentados.

​Entre ellos destacan una instalación de ocho metros de altura inspirada en un antiguo árbol de baniano de Hong Kong y una representación de siete metros de altura de un estanque de lotos bajo la luna. Los visitantes también pueden recorrer el tradicional Jardín de Farolillos de Hong Kong, que cuenta con más de 1 000 farolillos hechos a mano en cerca de 20 diseños clásicos, entre ellos conejos de jade, carambolas, peces de colores y flores de loto.

​La tecnología moderna también está presente en el festival, con espectáculos de danza de robots y un robot que pinta abanicos lacados para los visitantes.

​El evento está abierto gratuitamente al público del 17 al 27 de septiembre. Los farolillos se iluminan diariamente de 18:30 a 23:00 horas, con un horario ampliado hasta la medianoche del 25 de septiembre, noche del Festival del Medio Otoño./.

VNA
#Hoi An #Vietnam #Hong Kong #farolillos de Hoi An
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