Vietnam y Bulgaria resaltan la amistad y las perspectivas de cooperación bilateral

Praga (VNA)- La Embajada de Vietnam en Bulgaria celebró recientemente una solemne ceremonia con motivo del 81 aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), con la participación de más de 350 invitados.

En su intervención, la embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet, destacó que la numerosa asistencia a la ceremonia constituye una expresión viva de la amistad y la buena voluntad entre ambos países.

Al repasar los 81 años de construcción y desarrollo nacional, señaló que en 2025 la economía vietnamita creció un 8,02%, el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó unos 514 mil millones de dólares y el valor total del comercio de bienes superó los 930 mil millones de dólares. Vietnam aspira a convertirse en un país desarrollado y próspero a mediados del siglo XXI, con la ciencia y tecnología, la innovación y los recursos humanos de alta calidad como importantes motores.

En cuanto a las relaciones Vietnam-Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet afirmó que Bulgaria ocupa un lugar especial en el proceso de desarrollo de Vietnam.

Como uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam, en 1950, Bulgaria acompañó y apoyó a Vietnam durante los años difíciles. Miles de vietnamitas estudiaron y trabajaron en Bulgaria, contribuyendo a crear sólidos vínculos entre los pueblos de ambos países.

El establecimiento de la Asociación Estratégica entre Vietnam y Bulgaria durante la visita oficial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Bulgaria en octubre de 2025 abrió una nueva etapa de desarrollo de las relaciones bilaterales.

Por otro lado, propuso fortalecer la cooperación entre los Parlamentos y organismos de ambos países, conectar empresas, universidades, institutos de investigación y localidades, y ampliar los intercambios entre las jóvenes generaciones, con el fin de convertir el potencial de la Asociación Estratégica en programas, proyectos y beneficios concretos.

La embajadora agradeció a los organismos, socios y amigos búlgaros, a sus colegas del cuerpo diplomático y a la comunidad vietnamita en Bulgaria por sus sentimientos de amistad, cooperación y valioso apoyo a Vietnam.

Asimismo, afirmó que la confianza y amistad entre ambos países, cultivadas por generaciones anteriores, continúan enriqueciéndose con nuevos contenidos en el marco de la Asociación Estratégica.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Christo Polendakov, felicitó a Vietnam por el 81 aniversario del Día Nacional y afirmó que Bulgaria concede especial importancia a la amistad tradicional de más de 75 años con Vietnam.

Valoró el fuerte desarrollo de Vietnam y señaló que ambos países aún cuentan con amplio margen para promover la cooperación en economía digital y economía verde.

Destacó que la elevación de las relaciones Vietnam-Bulgaria a una Asociación Estratégica en 2025 situó los vínculos bilaterales en “el nivel más alto de los nexos de Bulgaria con cualquier país de Asia”.

Aseguró que Bulgaria continuará promoviendo las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Vietnam, así como entre la UE y la ASEAN, y coordinándose con Vietnam para seguir desarrollando la Asociación Estratégica.

Como parte de las actividades conmemorativas del 81 aniversario del Día Nacional, la comunidad vietnamita en Bulgaria también organizó un partido amistoso de fútbol con la participación de numerosos compatriotas, jóvenes y estudiantes, contribuyendo a fortalecer la unidad de la comunidad y expresar sus sentimientos hacia la patria./.

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