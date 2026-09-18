Hai Phong: la calidad institucional, clave para evaluar el entorno de inversión

Hai Phong, Vietnam (VNA) - Con más de 2.000 empresas de inversión extranjera directa (IED), que aportan más del 20% de los ingresos presupuestarios totales de la ciudad, el sector de la IED desempeña un papel fundamental en la economía de Hai Phong. Este resultado es fruto de una estrategia de atracción de inversiones centrada en la calidad y la eficiencia, en línea con el espíritu de la Resolución N.º 10-NQ/TW sobre el desarrollo del sector de la inversión extranjera.



Para Hai Phong, la fortaleza de la economía está estrechamente ligada al crecimiento de su comunidad empresarial. Por ello, en lugar de dejar que las compañías afronten por sí solas los complejos procedimientos administrativos, las autoridades municipales, desde todos los niveles, han optado por acompañarlas de manera activa y escuchar sus propuestas y necesidades surgidas de la práctica.



Las medidas adoptadas para resolver las dificultades fiscales y administrativas reflejan claramente esta orientación de apoyo al sector empresarial. Gracias a una gestión basada en la reforma, la transparencia y la iniciativa, la ciudad ha logrado superar de forma constante sus objetivos de desarrollo e inversión.



En los primeros ocho meses de 2026, Hai Phong captó 3.475 millones de dólares en IED, una cifra 1,8 veces superior a la registrada en el mismo período de 2025 y que, además, superó el objetivo fijado para todo el año. Por su parte, los ingresos del presupuesto estatal alcanzaron los 5.640,6 millones de dólares, equivalentes al 75,3 % de la meta presupuestaria asignada.



Según Pham Van Thep, director del Consejo de Administración de la Zona Económica de Hai Phong, la calidad del entorno de inversión no depende únicamente de la disponibilidad de terrenos o de la infraestructura.



A su juicio, factores como la calidad institucional, la transparencia, la estabilidad de las políticas y la capacidad de las autoridades para resolver con rapidez los problemas de las empresas son igualmente determinantes.



Ko Tae Yeon, presidente de la Cámara de Comercio de Corea en Vietnam (KOCHAM), coincidió en destacar la importancia del sector de la IED.



Señaló que las empresas de capital extranjero desempeñan un papel significativo en la economía local, con proyectos que representan aproximadamente el 25% de los principales parques industriales de la ciudad y que contribuyen de manera positiva a las exportaciones y a la creación de empleo.



Con el objetivo de aprovechar la nueva ola de inversiones estratégicas, Hai Phong está transformando su enfoque: de una estrategia centrada principalmente en atraer capital extranjero a la construcción de una plataforma de inversión orientada al desarrollo. En este proceso, la ciudad concede especial importancia a la tecnología, la innovación y el fortalecimiento de los vínculos entre las empresas de IED y el tejido empresarial nacional.



En este contexto, y para contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos por las resoluciones del Comité del Partido de la ciudad en materia de crecimiento del PIB regional durante el período 2026-2030, el Comité Popular de Hai Phong ha emitido recientemente la Decisión N.º 3661/QD-UBND.



La normativa establece, a partir del 1 de octubre de 2026, un mecanismo de vía rápida para seis procedimientos administrativos relacionados con la inversión y gestionados por el Departamento de Finanzas.



En concreto, el plazo de resolución de cuatro procedimientos bajo la competencia del Presidente del Comité Popular Provincial se reducirá de 17 a 8 días hábiles. Asimismo, el tiempo necesario para la emisión y modificación de los Certificados de Registro de Inversiones pasará de 10 a 3,5 días hábiles. La medida busca reducir los tiempos de espera y los costos administrativos para los inversores.



El secretario del Comité del Partido de Hai Phong, Le Ngoc Chau, reafirmó el compromiso de la ciudad con la construcción de una administración pública proactiva, resolutiva y responsable. En este sentido, las autoridades utilizarán el nivel de satisfacción de las organizaciones y empresas como uno de los principales criterios para evaluar el desempeño de los organismos y unidades administrativas.



Con estas reformas, Hai Phong busca consolidar un entorno de inversión más transparente, estable y eficiente, al tiempo que se prepara para atraer y acompañar a inversores estratégicos interesados en establecer relaciones de cooperación y desarrollo a largo plazo con la ciudad./.

VNA