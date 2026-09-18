Productos vietnamitas ante oportunidad para ampliar su presencia en Tailandia

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Bangkok (VNA) - La Semana de Vietnam en Tailandia 2026 se inauguró oficialmente el 17 de septiembre en Bangkok, ofreciendo a las empresas vietnamitas una oportunidad para ampliar y profundizar su acceso al mercado minorista tailandés.

​Celebrado en el centro comercial centralwOrld bajo el lema “Descubre el encanto de Vietnam”, el evento, de cuatro días de duración, reúne a 60 empresas vietnamitas que presentan una amplia gama de productos, desde alimentos procesados, café y fideos hasta salsa de pescado, artesanías y especialidades regionales. El programa también promueve la gastronomía, la cultura y el turismo de Vietnam.

​El evento, que conmemora el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia, está organizado conjuntamente por el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, Central Group y Central Retail.

​En la ceremonia inaugural, la presidenta de Central Group, Wallaya Chirathivat, señaló que, desde su primera edición en 2016, el programa ha evolucionado de una actividad de promoción comercial a una plataforma para conectar empresas y generar oportunidades de negocios.

​Como parte del evento, Central Retail, NAPAS y VietinBank firmaron un memorando de entendimiento (MOU) destinado a facilitar los pagos transfronterizos mediante códigos QR entre Vietnam y Tailandia, vinculando el comercio con el turismo y los servicios de pago digitales.

​El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, afirmó que la Semana de Vietnam constituye un importante puente para establecer vínculos económicos sustantivos y contribuir a que la cooperación económica bilateral pase de una expansión en escala a una mejora de la calidad y una integración más profunda en las cadenas de valor.

El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, habla en el evento. (Fuente: VNA)

​Durante el evento, la consumidora tailandesa Chananan Phanrit valoró positivamente la calidad de los productos vietnamitas. Señaló que quedó especialmente impresionada por el área dedicada a la comida callejera y adquirió varios productos emblemáticos, entre ellos pulseras de madera de agar y la tradicional salsa de pescado de Phu Quoc.

​Anteriormente, esa misma mañana, el Ministerio de Industria y Comercio, en coordinación con Central Retail, organizó el seminario “Conexión de la oferta y la demanda entre empresas vietnamitas y tailandesas”.

En el marco del encuentro, fabricantes vietnamitas presentaron directamente sus productos a representantes de compras de Central Retail de diversos sectores, incluidos alimentos y bebidas (las cadenas de supermercados Tops y GO! Wholesale), hostelería y complejos turísticos (Centara Hotels & Resorts), así como electrodomésticos y mobiliario para el hogar (Central Home Group).

Wallaya Chirathivat, presidenta de Central Group, en el evento. (Fuente: VNA)

​Paul Le, vicepresidente de Promoción Comercial de Central Retail Vietnam, destacó que las empresas vietnamitas han logrado avances significativos en el diseño de productos, el envasado y la construcción de marcas. Según señaló, estas empresas están bien posicionadas para cumplir los estándares exigidos para la distribución a través del moderno sistema minorista de Tailandia, así como para exportar a los principales mercados internacionales.

​Tailandia es uno de los principales socios comerciales de Vietnam en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El comercio bilateral superó los 22 000 millones de dólares estadounidenses en 2025 y mantuvo un fuerte crecimiento este año, al alcanzar 18 500 millones de dólares en los primeros ocho meses, un 30,6 % más que en el mismo período del año anterior./.

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