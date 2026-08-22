Hai Phong aspira a una cobertura 5G del 100% de la poblacion para 2030

Hai Phong acelera el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y fija como objetivo alcanzar una cobertura 5G del 100% de la poblacion para 2030, al tiempo que se prepara para probar la tecnologia 6G.

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A mediados de julio de 2026, la ciudad contaba con 1.636 estaciones base 5G, un aumento de 368 respecto a mayo, equivalente a cerca del 29%. La red ya cubre el 100% de las zonas industriales y el 98% de la poblacion.

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Según el Departamento de Ciencia y Tecnologia de Hai Phong, de las 1.636 estaciones 5G, 899 pertenecen a Viettel, 450 a MobiFone y 287 a VinaPhone. La ciudad prioriza el despliegue de 5G en organismos administrativos, hospitales, escuelas, centros de transporte, puertos maritimos, zonas industriales, areas urbanas y lugares densamente poblados.

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Hai Phong también ha comenzado a implementar redes 5G privadas en algunos puertos y zonas industriales, entre ellas el Puerto Internacional de Contenedores Hateco Hai Phong, el Puerto de Hai Phong y la empresa LG Innotek Vietnam Hai Phong, en la zona industrial de Trang Due.

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En total, la ciudad dispone de 4.818 estaciones BTS, de las cuales 3.182 corresponden a redes 3G y 4G, con una cobertura del 100% de la poblacion. El numero de suscripciones de telefonia supera los 4,8 millones y las de Internet de banda ancha, los 5,48 millones. La fibra optica de banda ancha llega a todas las comunas, barrios y zonas administrativas especiales.

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Hacia una cobertura 5G universal

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Para el periodo 2026-2030, Hai Phong prevé garantizar cobertura 5G a toda la poblacion y acceso a fibra optica de al menos 1 Gbps para todos los usuarios. La ciudad también ampliara el Internet de alta velocidad a organismos estatales, escuelas, hospitales, zonas industriales, puertos, areas comerciales y destinos turisticos.

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Para ello, las autoridades trabajaran en la eliminacion de obstaculos relacionados con la planificacion, los procedimientos de inversion, los terrenos y las ubicaciones para instalar estaciones BTS. También se promovera el uso compartido de infraestructura y la integracion de las redes de telecomunicaciones con obras de transporte, energia, alumbrado y otras infraestructuras.

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La ciudad fomentara asimismo el despliegue de estaciones pequeñas (small cells) en zonas densamente pobladas, asi como las redes 5G privadas y el Internet de las cosas en zonas economicas e industriales.

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En la Zona Economica del Sur de Hai Phong, se prevé desarrollar estaciones BTS multibanda de uso compartido, mejorar la cobertura 4G y ampliar la red 5G en zonas con cobertura deficiente, parques industriales y nuevas areas urbanas.

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Junto con la movilizacion de recursos sociales, Hai Phong estudia y promueve inversiones en cables submarinos de fibra optica, estaciones de aterrizaje de cables y la ampliacion de las redes FTTH hasta los hogares, con el fin de garantizar Internet de alta velocidad en las zonas de importancia estrategica para el desarrollo socioeconomico.

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El Plan de desarrollo de infraestructura digital para 2026-2030 considera prioritarios el despliegue de 5G, las estaciones BTS reforzadas, los sensores inteligentes y las pruebas de satelites de orbita terrestre baja. Estas infraestructuras constituiran una base importante para la transformacion digital y el desarrollo de una ciudad y una industria inteligentes en Hai Phong./.