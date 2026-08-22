Hai Phong aspira a una cobertura 5G del 100% de la poblacion para 2030

Hai Phong acelera el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y fija como objetivo alcanzar una cobertura 5G del 100% de la poblacion para 2030, al tiempo que se prepara para probar la tecnologia 6G.
A mediados de julio de 2026, la ciudad contaba con 1.636 estaciones base 5G, un aumento de 368 respecto a mayo, equivalente a cerca del 29%. La red ya cubre el 100% de las zonas industriales y el 98% de la poblacion.
Según el Departamento de Ciencia y Tecnologia de Hai Phong, de las 1.636 estaciones 5G, 899 pertenecen a Viettel, 450 a MobiFone y 287 a VinaPhone. La ciudad prioriza el despliegue de 5G en organismos administrativos, hospitales, escuelas, centros de transporte, puertos maritimos, zonas industriales, areas urbanas y lugares densamente poblados.
Hai Phong también ha comenzado a implementar redes 5G privadas en algunos puertos y zonas industriales, entre ellas el Puerto Internacional de Contenedores Hateco Hai Phong, el Puerto de Hai Phong y la empresa LG Innotek Vietnam Hai Phong, en la zona industrial de Trang Due.
En total, la ciudad dispone de 4.818 estaciones BTS, de las cuales 3.182 corresponden a redes 3G y 4G, con una cobertura del 100% de la poblacion. El numero de suscripciones de telefonia supera los 4,8 millones y las de Internet de banda ancha, los 5,48 millones. La fibra optica de banda ancha llega a todas las comunas, barrios y zonas administrativas especiales.
Hacia una cobertura 5G universal
Para el periodo 2026-2030, Hai Phong prevé garantizar cobertura 5G a toda la poblacion y acceso a fibra optica de al menos 1 Gbps para todos los usuarios. La ciudad también ampliara el Internet de alta velocidad a organismos estatales, escuelas, hospitales, zonas industriales, puertos, areas comerciales y destinos turisticos.
Para ello, las autoridades trabajaran en la eliminacion de obstaculos relacionados con la planificacion, los procedimientos de inversion, los terrenos y las ubicaciones para instalar estaciones BTS. También se promovera el uso compartido de infraestructura y la integracion de las redes de telecomunicaciones con obras de transporte, energia, alumbrado y otras infraestructuras.
La ciudad fomentara asimismo el despliegue de estaciones pequeñas (small cells) en zonas densamente pobladas, asi como las redes 5G privadas y el Internet de las cosas en zonas economicas e industriales.
En la Zona Economica del Sur de Hai Phong, se prevé desarrollar estaciones BTS multibanda de uso compartido, mejorar la cobertura 4G y ampliar la red 5G en zonas con cobertura deficiente, parques industriales y nuevas areas urbanas.
Junto con la movilizacion de recursos sociales, Hai Phong estudia y promueve inversiones en cables submarinos de fibra optica, estaciones de aterrizaje de cables y la ampliacion de las redes FTTH hasta los hogares, con el fin de garantizar Internet de alta velocidad en las zonas de importancia estrategica para el desarrollo socioeconomico.
El Plan de desarrollo de infraestructura digital para 2026-2030 considera prioritarios el despliegue de 5G, las estaciones BTS reforzadas, los sensores inteligentes y las pruebas de satelites de orbita terrestre baja. Estas infraestructuras constituiran una base importante para la transformacion digital y el desarrollo de una ciudad y una industria inteligentes en Hai Phong./.