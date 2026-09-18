Economía

Vietnam impulsa transformación digital del comercio fronterizo con Laos y China

Dien Bien acoge una conferencia para impulsar el comercio fronterizo entre Vietnam, Laos y China mediante transformación digital, logística verde y trazabilidad.

Stands en la Feria Comercial Vietnam-Laos 2025. (Foto: VNA)
Stands en la Feria Comercial Vietnam-Laos 2025. (Foto: VNA)

Dien Bien, Vietnam (VNA) - El Ministerio de Industria y Comercio, en coordinación con la provincia norteña de Dien Bien, organizó hoy la Conferencia de Promoción Comercial e Impulso a las Exportaciones e Importaciones de la región septentrional de Vietnam 2026, bajo el lema “Transformación digital y comercio verde: motores para impulsar el comercio fronterizo entre Vietnam, Laos y China”.

El evento reunió a representantes de organismos de gestión, organizaciones de promoción comercial, asociaciones y empresas vietnamitas, así como delegaciones de Laos y China, con el objetivo de fortalecer las conexiones comerciales, ampliar los mercados y aprovechar mejor el potencial económico de las zonas fronterizas de los tres países.

Vu Ba Phu, director del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, destacó que la transformación digital, la trazabilidad, los estándares de calidad, el desarrollo sostenible, la reducción de emisiones y la economía circular son cada vez más importantes para el acceso de los productos a los mercados internacionales.

En este sentido, propuso fortalecer los vínculos entre localidades y empresas, mejorar la eficiencia de los pasos fronterizos, acelerar la transformación digital del comercio fronterizo, elevar la calidad y el valor añadido de las exportaciones y desarrollar una logística verde.

Representantes de China y Laos propusieron construir “pasos fronterizos inteligentes” mediante declaraciones en línea, inspecciones inteligentes, intercambio de datos y despacho sin documentos en papel, además de establecer sistemas transfronterizos de trazabilidad y conectar redes de logística verde.

Según el Comité Popular de Dien Bien, en 2025 el comercio Vietnam-China superó los 256,4 mil millones de dólares, mientras que el intercambio Vietnam-Laos alcanzó más de 2,98 mil millones de dólares.

Con más de 455 kilómetros de frontera con Laos y China, Dien Bien busca desarrollar infraestructuras, un puerto seco y una zona comercial transfronteriza Vietnam-Laos, con miras a convertir la zona fronteriza en un espacio económico integrado de comercio, logística, servicios, producción y procesamiento.

Los participantes también debatieron soluciones para modernizar la logística y apoyar a las empresas en la transformación digital y verde, contribuyendo al desarrollo moderno y sostenible del comercio fronterizo entre los tres países./.

VNA
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