Ciudad Ho Chi Minh pasa de “construir modelos” a promover valores del Espacio Cultural Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh está pasando de centrarse en la construcción de modelos del Espacio Cultural Ho Chi Minh a promover sus valores en la vida social, vinculándolos con la implementación de la Directiva 07-CT/TW del Buró Político sobre el estudio y la práctica del pensamiento, la ética, los métodos y el estilo del Presidente Ho Chi Minh en el nuevo periodo de desarrollo digital.



Satisfacción y servicio al pueblo como medidor



La Resolución de la XI Asamblea del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh, período 2020-2025, estableció la tarea de construir el Espacio Cultural Ho Chi Minh, vinculándolo con un desarrollo armonioso entre la economía y los ámbitos cultural y social y con la incorporación del pensamiento cultural de Ho Chi Minh a la vida cotidiana.



Tras la fusión administrativa, la primera Asamblea del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh, correspondiente al período 2025-2030, continuó priorizando la construcción de sistemas de valores y normas de conducta para los habitantes de la urbe junto con el desarrollo de este espacio cultural.



Según la doctora Nguyen Thi Thanh Huyen, de la Facultad de Teoría Básica de la Academia de Funcionarios de la metrópoli sureña, el Espacio Cultural Ho Chi Minh no es simplemente un modelo de exhibición, sino un entorno destinado a incorporar de manera permanente sus valores ideológicos, éticos y de estilo a la vida social, orientando la conciencia y la conducta de funcionarios, militantes y población.



A finales de agosto de 2026, el Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh emitió una directiva para continuar construyendo y promoviendo eficazmente el Espacio Cultural Ho Chi Minh en la nueva etapa de desarrollo. El objetivo es convertirlo en una base espiritual, una fuerza impulsora del desarrollo y un rasgo distintivo de la ciudad en la nueva era.



El Buró Ejecutivo del Comité del Partido pidió pasar de la mentalidad de “construir modelos” a promover los valores del Espacio Cultural Ho Chi Minh, con vistas a formar un entorno cultural, un sistema de valores, normas de conducta y formas de vida que reflejen la identidad de la ciudad que lleva el nombre del prócer vietnamita.



La doctora Nguyen Thi Thanh Huyen señaló que, además del espacio físico, la ciudad debe construir un “espacio de valores”. Este constituye el núcleo del Espacio Cultural Ho Chi Minh y busca establecer normas éticas, culturales, de conducta, de trabajo y de vida inspiradas en su pensamiento, ética y estilo. El espacio solo puede cumplir plenamente su función cuando estas normas se concretan en las actividades de cada organismo, unidad y comunidad.



Digitalización para ampliar el alcance



Tras tres años de implementación, el Espacio Cultural Ho Chi Minh se ha extendido ampliamente. En toda la ciudad se han desarrollado más de 7.840 modelos, concursos, programas, proyectos e instituciones vinculados con este espacio; más de 3.567 bibliotecas, estanterías, espacios de lectura y colecciones temáticas sobre Ho Chi Minh; y más de 3.904 instituciones culturales han integrado contenidos sobre el estudio y la práctica de su pensamiento y estilo.



Estos modelos incluyen salas de lectura, bibliotecas temáticas, espacios de exhibición de imágenes y objetos, rincones de estudio sobre Ho Chi Minh, exposiciones digitales, sistemas de consulta mediante códigos QR, museos digitales, aplicaciones de tecnología 3D y productos de comunicación multimedia.



Tras la fusión administrativa, las nuevas entidades de base, incluidas las de las antiguas provincias de Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau, elaboraron rápidamente planes para continuar esta labor, demostrando que la construcción del Espacio Cultural Ho Chi Minh se ha convertido gradualmente en una tarea habitual de los organismos y unidades locales.



La doctora Bui Thi Ngoc Trang, exsubdirectora de la Academia de Funcionarios, señaló que considerar el Espacio Cultural Ho Chi Minh como base para construir un entorno cultural tiene un profundo significado orientador. Se trata tanto de un espacio físico como de un espacio de valores, donde el pensamiento, la ética y el estilo de Ho Chi Minh se transforman en normas de conducta en la vida social.



La directiva del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh también exige impulsar este espacio en el entorno digital, considerado una vía importante para ampliar el acceso y construir una cultura digital basada en normas éticas y de civilización.



Según Bui Thi Ngoc Trang, un espacio digital moderno debe partir de personas con cultura. Los valores básicos, amar, respetar, ser honestos, asumir responsabilidades y vivir en beneficio de la comunidad, deben orientar también la conducta y la comunicación en el entorno digital.



Hong Kim Ngoc, jefa de la División de Cultura y Artes del Departamento de Divulgación del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh, propuso elevar y ampliar el Espacio Cultural desde la vida cotidiana hacia el entorno digital mediante aplicaciones interactivas y multimedia.



En el contexto de la transformación digital, este espacio ya no se limita al ámbito físico, sino que se extiende a sitios web, redes sociales, bases de datos digitales, museos digitales, códigos QR y productos multimedia. Esto permite difundir los valores culturales de Ho Chi Minh a un público más amplio, especialmente entre las generaciones jóvenes./.

VNA