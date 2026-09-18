Exigen acelerar la organización de la Policía de Bac Ninh

Bac Ninh, Vietnam (VNA)- El Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con el Comité del Partido y el Comité Popular de la provincia de Bac Ninh, celebró hoy una ceremonia de anuncio de la decisión sobre el establecimiento de la Policía de la ciudad de Bac Ninh.



La creación de esta fuerza supone un nuevo paso en el fortalecimiento de la seguridad nacional, el orden y la seguridad pública, al tiempo que contribuye a adecuar el aparato policial a las necesidades del desarrollo socioeconómico y la urbanización, y mejorar la eficiencia de gestión estatal en la nueva situación.



En la ceremonia, el ministro de Seguridad Pública, general Lương Tam Quang, entregó la decisión y felicitó a la Policía de la ciudad de Bac Ninh.



Destacó los resultados alcanzados y señaló que la nueva organización plantea mayores exigencias en materia de seguridad y orden para acompañar el desarrollo local.



Luong Tam Quang pidió acelerar la consolidación de la estructura organizativa y la asignación de agentes según sus capacidades y especialidades; anticiparse a la situación del área urbana y del centro económico-industrial de la provincia para prevenir y combatir la delincuencia y las infracciones; reforzar la gestión estatal de la seguridad y el orden, y promover la transformación digital al servicio de la población y las empresas.



En nombre de la Policía de Bac Ninh, el mayor general Bui Duy Hung, director de la unidad, afirmó que aplicará con rapidez las orientaciones recibidas y trabajará para construir una fuerza limpia, sólida, regular, profesional y moderna, capaz de cumplir eficazmente sus tareas./.

VNA