Vietnam establece récord nacional con la mayor participación de personas mayores en exhibición de danza colectiva

La Asociación de Personas Mayores de Hanoi organizó el 17 de septiembre el lanzamiento del Mes de Acción por las Personas Mayores de la ciudad 2026 y una actuación de danza colectiva que estableció el récord de Vietnam por contar con el mayor número de personas mayores participantes. Se trata de una actividad significativa para celebrar la exitosa conclusión de la 7ma. Asamblea de la Asociación de Personas Mayores de Vietnam, correspondiente al período 2026-2031.