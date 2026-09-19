Vietnam establece récord nacional con la mayor participación de personas mayores en exhibición de danza colectiva

Sociedad
Vietnam establece un récord nacional con la mayor participación de personas mayores en una exhibición de danza colectiva (Foto: VNA)
Vietnam establece un récord nacional con la mayor participación de personas mayores en una exhibición de danza colectiva (Foto: VNA)
Nguyen Thanh Binh, presidente de la Asociación de Personas Mayores de Vietnam, pronuncia un discurso (Foto: VNA)
Nguyen Thanh Binh, presidente de la Asociación de Personas Mayores de Vietnam, pronuncia un discurso (Foto: VNA)
Los participantes de la tercera edad en el programa reciben chequeos médicos, consultas y distribución gratuita de productos nutricionales. (Foto: VNA)
Los participantes de la tercera edad en el programa reciben chequeos médicos, consultas y distribución gratuita de productos nutricionales. (Foto: VNA)
Vietnam establece un récord nacional con la mayor participación de personas mayores en una exhibición de danza colectiva (Foto: VNA)
Vietnam establece un récord nacional con la mayor participación de personas mayores en una exhibición de danza colectiva (Foto: VNA)
Vietnam establece un récord nacional con la mayor participación de personas mayores en una exhibición de danza colectiva (Foto: VNA)
Vietnam establece un récord nacional con la mayor participación de personas mayores en una exhibición de danza colectiva (Foto: VNA)
Vietnam establece un récord nacional con la mayor participación de personas mayores en una exhibición de danza colectiva (Foto: VNA)
Vietnam establece un récord nacional con la mayor participación de personas mayores en una exhibición de danza colectiva (Foto: VNA)
Entregan la decisión del establecimiento del récord para la presentación de danza colectiva con el mayor número de participantes de la tercera edad en Vietnam. (Foto: VNA)
Entregan la decisión del establecimiento del récord para la presentación de danza colectiva con el mayor número de participantes de la tercera edad en Vietnam. (Foto: VNA)
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Vietnam establece récord nacional con la mayor participación de personas mayores en exhibición de danza colectiva

La Asociación de Personas Mayores de Hanoi organizó el 17 de septiembre el lanzamiento del Mes de Acción por las Personas Mayores de la ciudad 2026 y una actuación de danza colectiva que estableció el récord de Vietnam por contar con el mayor número de personas mayores participantes. Se trata de una actividad significativa para celebrar la exitosa conclusión de la 7ma. Asamblea de la Asociación de Personas Mayores de Vietnam, correspondiente al período 2026-2031.

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